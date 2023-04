Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (14.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Wells Fargo seien besser als erwartet ausgefallen. Der Umsatz habe 20,7 Mrd. USD betragen, während 20 Mrd. USD erwartet worden seien. Der Gewinn habe bei 1,23 USD gelegen, d. h. 10 Cent über den Erwartungen. Laut dem Aktienprofi sehe es danach aus, dass sich der Bankensektor in den vergangenen Monaten doch recht ordentlich entwickelt habe.Was den Chart der Wells Fargo-Aktie betreffe, verweise der Experte auf eine Unterstützung bei 39 USD. Die Aktie habe diese unterbrochen und jetzt komme sie an diese Ausbruchslinie zurück. Das bedeute: "Make or break". Entweder gelinge der Aktie ein Sprung darüber, was ein Kaufsignal bedeuten würde, das den Wert vielleicht sogar in Richtung 45 USD führen könnte oder gebe es ein Pullback. Das operative Geschäft spricht bei der Wells Fargo-Aktie eher für einen Break, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wells Fargo-Aktie: