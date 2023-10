NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

41,73 USD +0,19% (17.10.2023, 16:47)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (17.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:James Fotheringham, Analyst von BMO Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC).Die Gewinne des US-Bank im dritten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen und die Prognose für ein schnelleres Wachstum der Nettozinserträge sei erhöht worden, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Wells Fargo habe noch keine nennenswerten Verluste im Bereich Gewerbeimmobilien zu verzeichnen, obwohl das Management von Nettoausfällen ausgehe und dementsprechend Rückstellungen bilde. Der Analyst füge hinzu, dass die aufsichtsrechtlichen Probleme von Wells Fargo, die laufende Umstrukturierung und die potenziellen Einschränkungen der FED in Bezug auf künftige Kapitalrückflüsse an die Aktionäre erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf den Weg des Finanzinstituts zu höheren Renditen schaffen würden.James Fotheringham, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Wells Fargo-Aktie bestätigt und das Kursziel von 52 auf 54 USD angehoben. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:39,65 EUR +0,56% (17.10.2023, 15:32)