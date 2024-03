NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

56,8459 USD -0,29% (20.03.2024, 16:03)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (20.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) von "buy" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 63 USD (zuvor: 57 USD).Die Aktie sei einer der Top-Picks des Unternehmens unter den Global Systemically Important Banks aufgrund des Potenzials für EPS-Revisionen gewesen, aber dies sei nun wahrscheinlich in der Aktie eingepreist. Citi füge hinzu, dass sie weiterhin Rückenwind durch die Neubewertung von Anlagevermögen und das Wachstum in allen Gebührenkategorien sehe, aber die Aktie werde jetzt mit einem Aufschlag im Vergleich zu ihren Wettbewerbern gehandelt.Die Analysten der Citigroup stufen die Wells Fargo-Aktie von "buy" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:52,25 EUR -0,25% (20.03.2024, 15:29)