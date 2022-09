Der Investmentfokus der Gesellschaft, die zum Fondsmanager Welkin gehöre, liege auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in China. Mit rund 30 Millionen habe das Land weltweit die größte Anzahl an KMU. Diese Unternehmen würden laut dem Asset Manager Schroders etwa die Hälfte der lokalen Steuereinnahmen und 60 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften.



Gleichzeitig sei der Sektor stark von der Zero-Covid-Politik betroffen. Insbesondere die Lockdowns würden Studien zufolge die finanzielle und betriebliche Leistungsfähigkeit, die Rentabilität, den Zugang zu Finanzmitteln und die Kundenzufriedenheit der Unternehmen beeinträchtigen. Wie aus dem Einkaufsmanager-Index für kleine Unternehmen des staatlichen chinesischen Amts für Statistik hervorgehe, habe sich die Stimmung zuletzt zwei Monate in Folge abgekühlt.



Mit einem Deal-Volumen von 128 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr sei China laut Bain & Company der größte Private-Equity-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Insbesondere das Festhalten an der Zero-Covid-Politik belaste jedoch den KMU-Sektor. Sobald Welkin China Private Equity ausreichend Informationen zum geplanten Börsengang vorgelegt habe, werde "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben. Anleger, die auf den chinesischen Private-Equity-Markt setzen wollen, können dies beispielsweise auch über die "Aktionär"-Empfehlungen KKR oder TPG tun, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 05.09.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Londoner Börse steht eine Premiere an: Als erste Investmentgesellschaft mit Fokus auf nichtbörsennotierte Unternehmen in China arbeitet Welkin China Private Equity an ihrem IPO in Großbritannien, so Benjamin Heimlich.Als einer der größten Private-Equity-Märkte weltweit biete China interessante Chancen, doch auch eine Reihe von Risiken.Wie Welkin China Private Equity (WCPE) am Montag bekannt gegeben habe, solle der Börsengang in London bis zu 300 Millionen Dollar einbringen. Aus den frischen Mitteln plane die Gesellschaft Anteile an zehn Portfoliounternehmen aus dem Welkin Fund II im Gegenwert von 15 Millionen Dollar zu kaufen. Am gleichen Vehikel wolle WCPE Anteile im Wert von 15 Millionen Dollar durch den Tausch neuausgegebener Stammaktien erwerben.