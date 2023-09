Shiba Memu (SHMU)

Chancer (CHANCER)

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Shiba Memu: Der aufregende Neuzugang bei den besten Krypto-ICOs im September

Chancer: Projekt mit Goldmedaillen-Potenzial rüttelt Online-Wetten auf

Und nicht nur das: Die revolutionäre Tragweite von Chancer geht über das Wetten hinaus und erstreckt sich auch auf seinen ICO.



Nachdem Chancer mit dem kleinen Betrag von $0,01 pro Token gestartet ist, wird sein nativer Token $CHANCER im Rahmen des 12-stufigen Presale auf $0,021 ansteigen, bevor er an der renommierten Krypto-Exchange BitMart gehandelt wird.



Anstatt das übliche Spiel zu spielen, bricht Chancer die Regeln und bietet den Nutzern die Chance, einen Anteil von 100.000 $ an CHANCER-Token in der CHANCER Token Verlosung zu gewinnen. Und dies ist erst der Anfang einer Reihe von Presale-Angeboten.



Zum aktuellen Preis von $0,011 ist dies eine hervorragende Gelegenheit für Anleger, am Presale teilzunehmen und möglicherweise mehr zu verdienen, als sie ursprünglich erwartet hatten!



AltSignals: Pionier in der KI und Blockchain-Fusion

AltSignals war bereits ein Gigant in der Welt der Handelssignale, lange bevor es sich entschloss, mit seinem bahnbrechenden Einsatz von KI in die Krypto-Arena einzutreten und sein Angebot auf die nächste Stufe zu heben. Nach seiner Gründung im Jahr 2017 verfügt AltSignals heute über eine Community von mehr als 50.000 Mitgliedern und liefert Signale mit einer beeindruckenden durchschnittlichen Gewinnrate von 64%.



Damit gibt sich AltSignals aber keineswegs zufrieden, sondern nutzt die Leistungsfähigkeit einer Reihe von KI-Technologien, um ActualizeAI zu entwickeln, ein neues Trading-Stack, das diese Erfolgsquote um mehr als 80% steigern soll.



Um die Entwicklung von ActualizeAI zu unterstützen, hat AltSignals seinen nativen ASI Token in einem mit Spannung erwarteten Krypto Presale eingeführt. Mit zahlreichen Vorteilen für die Inhaber der Münzen, darunter lebenslanger Zugang zu ActualizeAI für jeden, der mehr als 50.000 Token besitzt, ist dies zweifellos einer der besten Krypto-ICOs im September.



Die ASI-Münze von AltSignals, die derzeit für $0,01875 erhältlich ist, ist die treibende Kraft hinter einem der aufregendsten Anwendungsfälle von KI im Blockchain-Bereich und hat sich ihren Platz in der Liste der besten Krypto Presales in diesem Monat redlich verdient.



Metacade: Die GameFi-Revolution beginnt hier!

Auch wenn der Presale von Metacade (MCADE) vor kurzem zu Ende gegangen ist, steht diese wirklich spannende und revolutionäre Projekt, welches den GameFi-Sektor neu definieren wird, auf dieser Liste. Anstatt sich auf ein einziges Spielerlebnis zu verlassen, um Fans zu gewinnen, ist Metacade die erste virtuelle Spielhalle mit mehreren Spielen, die den Blockchain-Gaming-Sektor erobert. Schon jetzt hat sie eine große Fangemeinde gewonnen.



Metacade hat bereits aufregende Partnerschaften mit Unternehmen wie MetaStudio

angekündigt und ermöglicht es seinen Nutzern, auf verschiedene Arten, einschließlich des traditionellen Play-to-Earn (P2E)-Systems, Geld zu verdienen. Darüber hinaus fördert Metacade junge Talente mit seinem bahnbrechenden Metagrants-Programm, das Nutzern die Möglichkeit bietet, neue Spiele exklusiv für Metacade zu entwickeln und gleichzeitig ihre Karriere in Richtung Vollzeit-Web3 voranzutreiben.



Abschließende Gedanken zu den besten Krypto Presales im September

Wer die entsprechende Sorgfalt walten lässt und die Vision, die Technologie und den Nutzen eines Projekts versteht, kann mit Investitionen in die besten Krypto Presales viel Geld verdienen. Es ist zwar keine exakte Wissenschaft, aber Investoren, die sich an den ICOs von Shiba Memu, Chancer und AltSignals beteiligen, haben eine hervorragende Chance, Teil von etwas Außergewöhnlichem zu sein. (08.09.2023/ac/a/m)



