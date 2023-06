Beste Chancen für den Technologiemarkt im Jahr 2024

Worauf sollten Anleger bei der Aktienwahl achten?

Vielversprechende Technologieaktien

5G



5G ist der neueste mobile Kommunikationsstandard, der die schnellste und zuverlässigste Datenübertragung gewährleistet.5G ist eine wichtige Voraussetzung, um weitere Branchen wie das Internet of Things (IoT) voranzutreiben.



Momentan werden 5G-Netze auf der ganzen Welt weiter ausgebaut, während 6G aller Voraussicht nach erst im Jahr 2030 veröffentlicht wird. Dementsprechend können Investoren heute anlegen und langfristig profitieren.



Zu den vielversprechendsten 5G-Unternehmen zählen unter anderem:



Qualcomm

Samsung Electronics

Nokia

Cloud Computing



Obwohl Cloud Computing erst wenige Jahrzehnte alt ist, ist es heutzutage nicht mehr wegzudenken. Jeder von uns nutzt bereits täglich Cloud-Dienste. Unternehmen steigen vermehrt auf Geschäftsmodelle mit Cloud-Abos um, während traditionelle Einmalkäufe immer seltener werden.



Der Vorteil für Unternehmen liegt in der einfachen Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Flexibilität und der Möglichkeit, bei Bedarf neue Updates hinzuzufügen. Nutzer profitieren von den neuesten und verlässlichen Technologien zum kleinsten Preis.



Zu den vielversprechendsten 5G-Unternehmen zählen unter anderem:



Amazon Web Services (AWS)

Google

Microsoft Azure

Internet of Things



Mit der Einführung immer schnellerer Kommunikationsstandards wird auch das Internet of Things (IoT) immer populärer. IoT macht alltägliche Geräte zu Smart Devices, die von Nutzern über das Internet gesteuert werden. Somit entstehen völlig neue Branchen wie Smart Homes oder Industrie 4.0.



Es wird erwartet, dass das Internet of Things auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Sobald die weltweite Inflation im Jahr 2024 überstanden ist, werden sich sowohl Verbraucher als auch Anleger vermehrt diesem Bereich zuwenden.



Zu den vielversprechendsten IoT-Unternehmen zählen unter anderem:



Skyworks Solutions

SPLUNK

PTC

Fazit: Wer jetzt investiert, kann 2024 profitieren

Die meisten Prognosen deuten auf eine allmähliche Erholung der Wirtschaft im Jahre 2024 hin. Anleger haben viele Möglichkeiten, in unterschiedliche Branchen und Unternehmen zu investieren, um ihr Portfolio ausreichend zu diversifizieren und an die neuen Gegebenheiten anzupassen.



Wenn Sie sich jetzt für die passenden Value Stocks entscheiden und in zukunftsfähige Unternehmen investieren, die gut für das Jahr 2024 aufgestellt sind, können Sie den kommenden Aufschwung zu Ihren Gunsten nutzen. (05.06.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Aktien jetzt kaufen ? Während viel über das Metaversum und Web 3 gesprochen wurde, sind es aufstrebende Technologien in den Bereichen 5G, Cloud Computing und Internet of Things, die im Jahr 2023 möglicherweise das größte Potenzial für Investoren bieten. Dieser Artikel befasst sich näher mit diesen Branchen und den führenden Unternehmen.Die meisten Wirtschaftsprognosen sprechen für eine Erholung der Wirtschaft im Jahre 2024. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMKW) geht beispielsweise davon aus, dass die Wirtschaft um 2,3 % ansteigen wird.Das Jahr 2023 verläuft dagegen nur "besser als erwartet", birgt jedoch weiterhin große Herausforderungen für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Inflationsrate weiterhin bei 7,2 %, wobei die Verbraucher­preise Energie weiterhin bei 6,8 % und die Verbraucher­preise Nahrungsmittel immer noch bei 17,2 % liegen (Stand: 28.05.2023). Gleichzeitig stagniert die deutsche Wirtschaft, sodass wir immer noch von einer Stagflation sprechen müssen.Eine Stagflation bietet jedoch gute Voraussetzungen für Investoren, da die Bewertungen vieler Unternehmen, insbesondere im Technologiesektor, negativ ausfallen und nicht das wirkliche Potenzial widerspiegeln. Dies liegt daran, dass der Technologiesektor auf Wachstum ausgelegt ist. Investoren sind jedoch während einer Stagflation weniger bereit, Risikokapital zu stellen, sondern sind vielmehr darauf bedacht, ihr Geld in sichere Häfen zu bringen.Das bedeutet, dass Anleger gerade jetzt in die richtigen Value Stocks investieren sollten, um im Jahr 2024 zu profitieren, wenn die EZB ihre Zinspolitik wieder lockert. Wer sich jetzt für die richtigen Unternehmen entscheidet, hat dementsprechend gute Chancen, bereits im nächsten Jahr zu profitieren.Anleger sollten bei der Wahl der Aktien unbedingt die derzeitige Wirtschaftslage in Betracht ziehen, da sich aus der derzeitigen Situation ein relativ klares Bild für die Folgejahre ergibt. Hierbei spielt nicht nur Technologie eine entscheidende Rolle, sondern auch die reguläre Konsumgüterindustrie.Shanna Strauss-Frank, stellvertretende Verkaufsleiterin bei Freedom Finance Germany , sagt hierzu Folgendes: "Die Konsumgüterindustrie könnte Chancen für Anleger bieten, insbesondere angesichts der Unsicherheit in der Weltwirtschaft und einer möglichen Rezession. Unternehmen, die Grundbedarfsgüter wie Lebensmittel, Körperpflege- und Reinigungsprodukte herstellen, könnten einer erhöhten Nachfrage ausgesetzt sein, da für Verbraucher Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben.Auch neue Batterietechnologien, darunter Lithium-Ionen- und Feststoffbatterien, sind für Investoren interessant. Diese Technologien könnten den Energiesektor revolutionieren, indem sie effizientere und nachhaltigere Energiespeicherlösungen bereitstellen, aber dies ist eher eine langfristige Option.Zum Schluss wächst auch der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) rasant an und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter steigen. KI kann eine Vielzahl von Branchen verändern, vom Gesundheits- und Finanzwesen bis hin zu Transport und Logistik. Anleger sollten möglicherweise Unternehmen im Auge behalten, die innovative KI-Lösungen entwickeln oder KI in ihre bestehenden Abläufe integrieren."Während künstliche Intelligenz weiterhin stark diskutiert wird, sollten Anleger Ihr Technologieportfolio nicht nur mit einer Kategorie erweitern, sondern mit unterschiedlichen Bereichen diversifizieren. 5G, Cloud Computing und das Internet of Things sind vielversprechende Technologiebranchen, die höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter ansteigen werden.