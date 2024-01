Wo finde ich die besten verifizierten Casinos?

Woran erkenne ich ein gutes Casino?

Was passiert, wenn ich in einem nicht verifizierten Casino spiele?

Zum einen ist es möglich, dass die Spiele nicht fair ablaufen. Gerade im Internet ist es wichtig, dass die Algorithmen der Spiele sauber arbeiten und auch wirklich Zufallsergebnisse abbilden, wie es im "echten" Casino vor Ort der Fall wäre. Bei einem unseriösen Casino können Sie nicht sicher sein, ob nicht vielleicht die Ergebnisse zu Ihren Ungunsten manipuliert werden. Durch die fehlende Regulierung gibt es oftmals auch keine Behörde – vor allem bei ausländischen Anbietern – die dies merken und verfolgen würde.



Eine weitere Gefahr besteht darin, dass Auszahlungen nicht verlässlich erfolgen. Sie brauchen entweder sehr viel Zeit oder kommen gar nicht an. Ein weiteres Risiko besteht in der (Nicht-)Einhaltung des Datenschutzes. So können Ihre persönlichen Daten – unter anderem die Bankverbindung – durch ein unseriöses Casino in die Hände Unbefugter gelangen.



Darüber hinaus kann es illegal sein, in einem nicht lizenzierten Casino zu spielen. Es ist zwar unwahrscheinlich, als Privatperson dafür strafrechtlich verfolgt zu werden, trotzdem besteht ein Risiko.



Mit der Reformierung des Glücksspielstaatsvertrags gelang es schon vor einigen Jahren, den Besuch im Online Casino zu legalisieren. Zuvor handelte es sich in den meisten Bundesländern um eine rechtliche Grauzone. Lediglich in Schleswig-Holstein durften Online Casinos legal betrieben werden. Das hat sich glücklicherweise geändert, sodass Nutzer aus ganz Deutschland heute ohne Sorge vor rechtlichen Problemen Spielspaß im Online Casino erleben können.



Wann Sie von einem Casino die Finger lassen sollten

Vor allem bei unbekannten Casinos, die plötzlich da sind, sollten Nutzer vorsichtig sein. Denn ebenso oft verschwinden sie auch genauso schnell wieder, wie sie dort aufgetaucht sind – im schlimmsten Fall mit Ihrem Geld. Andererseits fängt jeder mal klein an und auch neue Casinos haben eine Chance verdient. Da sie sich erst durchsetzen müssen, können sie nicht selten mit attraktiven Konditionen, Spielen und Angeboten aufwarten.



Auch Bewertungen von anderen Spielern sind ein gutes Indiz dafür, wie seriös ein Casino ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle Online Casinos auch etliche schlechte Bewertungen haben, selbst die etablierten Anbieter. Das ist normal, denn nie läuft alles rund und oftmals spricht aus diesen Rezensionen der persönliche Spiel-Frust der Rezensenten. Hellhörig sollte man jedoch trotzdem werden, wenn auffällig viele User dieselbe Problematik bemängeln, zum Beispiel, dass nie jemand vom Kundensupport erreichbar ist oder Auszahlungen nicht ankommen.



Verantwortungsbewusstes Spielen

Dass Glücksspiel süchtig machen kann, haben Sie wahrscheinlich schonmal gehört. Grundsätzlich kann jeder davon betroffen sein, doch so weit muss es nicht kommen. Wer ein paar Grundsätze für verantwortungsbewusstes Spielen einhält, reduziert sein Risiko erheblich.



Ein wichtiges Instrument ist es, sich Limits zu setzen, wie hoch Ihre Einsätze sein dürfen. Damit können Sie verhindern, der Versuchung zu erliegen, etwaige Verluste wieder "zurückgewinnen" zu wollen. In vielen Online Casinos können diese auch im Spielerbereich hinterlegt werden. Das macht es leichter, sich auch wirklich an die eigenen Limits zu halten. Auch zeitliche Limits sind sinnvoll. Sie verhindern, dass Freunde, Familie und Verpflichtungen unter dem Spielen leiden und zu kurz kommen.



Wer das Gefühl hat, die Kontrolle bereits verloren zu haben, kann eine Selbstsperre in Erwägung ziehen. Sie ist zeitlich unbegrenzt oder für einen bestimmten Zeitraum möglich und dient dem Selbstschutz.



Fazit

Ob Spielspaß ohne Echtgeld oder Zocken um verlockende Gewinne: Casinobesuche sind für zahlreiche Menschen ein echtes Highlight. Achten Sie jedoch stets darauf, nur in seriösen Casinos zu spielen, die lizenziert und reguliert sind. Etwaige Gewinne sollten als nette Finanzspritze betrachtet werden und nicht als Einkommensmöglichkeit. Denn hierfür ist das Zocken auch in lizenzierten Casinos viel zu risikoreich und es bietet sich eher die Investition in die Aktie des Tages an. (26.01.2024/ac/a/m)









