Wie jüngste Daten des Statistischen Bundesamts nahelegen würden, fehle es der Industrie für die kommenden Monate noch an Folgeaufträgen, um die Produktion wieder deutlich hochzufahren. So seien die Auftragseingänge für das Verarbeitende Gewerbe im März um 10,7 Prozent eingebrochen. Besonders betroffen gewesen seien der Automobil- und Spezialfahrzeugbau.



Auch die Produktion sei mit -3,3 Prozent deutlich rückläufig gewesen, ebenfalls vor allem im Segment der Autoindustrie sowie der Bauwirtschaft, die erheblich unter den stark gestiegenen Zinsen leide. In den kommenden Monaten dürfte sich der private Konsum inflationsbedingt schleppend entwickeln und die höheren Zinsen weitere Nachfrage vonseiten der Industrie ausbremsen. Hinzu komme eine zwar wieder stärker wachsende chinesische Wirtschaft, die sich allerdings sehr stark auf den vor allem binnenwirtschaftlich relevanten Dienstleistungssektor konzentriere. Die Industriedynamik beschleunige sich auch in China nur langsam, wie die im März um 9,3 Prozent (Vergleich mit dem Vorjahr) gesunkenen Exporte Deutschlands nach China belegen würden.



Fazit: Damit zeichne sich für den weiteren Jahresverlauf vorerst eine nur schwache Wachstumsdynamik ab. Nicht ausgeschlossen sei, dass die deutsche Wirtschaft doch noch in eine leichte Rezession abgleite, nachdem im ersten Quartal nur ein Nullwachstum habe erzielt werden können. (09.05.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit der unerwartet dynamischen Erholung der weltwirtschaftlichen Nachfrage entstand für die deutsche Industrie zwischen Auftragseingängen und Produktion eine ungewöhnlich große Lücke, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Während die Auftragsbestände teilweise Rekordniveaus erreicht hätten, habe die Produktion aufgrund verbreiteter Lieferkettenengpässe nicht mithalten können. Corona- und kriegsbedingt explodierende Energie- und Rohstoffpreise hätten in dieser Phase kaum eine Rolle gespielt, denn gestiegene Kosten hätten weitgehend auf die Endverbraucherpreise umgelegt werden können. Erst seit dem gerade endenden Winterhalbjahr im Zuge einer globalen Nachfrageschwäche hätten die Unternehmen einen Großteil der resultierenden Auftragsstaus abarbeiten können. Die internationalen Lieferketten würden mittlerweile wieder nahezu normal funktionieren. Zudem seien die Energie- und Rohstoffpreise am Weltmarkt deutlich zurückgekommen.