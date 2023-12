Bequeme Software-Wallets für Ripple

Hardware-Wallets für einen sicheren Schutz vor Cyberangriffen

Wählen Sie die richtige Brieftasche für Ripple aus

Aktive Ripple Investoren, die mit der wertvollen Digitalwährung regelmäßig handeln möchten, können sich für eine Software-Wallet entscheiden. Zu den besten XRP-Wallets auf dem Markt gehören:



Uphold – eine benutzerfreundliche Wallet, die mit verschiedenen Plattformen kompatibel ist. Mithilfe dieser Wallet können Ripple Enthusiasten Transaktionen mit Digitalwährungen, klassischen Währungen sowie Metallen durchführen;





FreeWallet – diese Software-Wallet unterstützt Mobile und Desktop. Sie verfügt über eine Börse für den Fiat-Krypto-Handel;





Trust-Wallet – eine mobile Open-Source-Wallet, die einsteigerfreundlich ist. Die App unterstützt iOS- und Android-Geräte;





StormGain – diese Wallet wurde durch die Plattform CoinMarketCap als Top-Anbieter von Zinssätzen anerkannt. Die Nutzer von StormGain haben die Möglichkeit, sogar bis zu 12% Zinsen auf ihr Guthaben zu erhalten.





Atomic-Wallet – sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Coins auf Desktop- und Mobilgeräten bequem zu verwalten. Mit dem Tool ist ein Austausch von über 100 Kryptowährungen möglich. Die Wallet unterstützt Web, iOS, Android und Linux Plattformen.

Sind Sie auf dem Laufenden mit den wichtigsten Ripple News? Wenn Sie diese Digitalwährung kaufen möchten, müssen Sie die richtige Brieftasche wählen. Sie wissen schon, welche XRP-Wallets Anlegern zur Verfügung stehen. Sie können sich für Wallets in verschiedenen Formen entscheiden. Vergessen Sie jedoch nicht, dass kalte Brieftaschen die beste Wahl sind, wenn Sie Ihre Anlage vor Cyberangriffen schützen möchten. (07.12.2023/ac/a/m)



Disclaimer:



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.





