Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Weizenpreise fielen auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Dezember, inmitten von Anzeichen eines starken Angebots und einer geringeren Nachfrage, so die Experten von XTB.Auf der Nachfrageseite seien im jüngsten WASDE-Bericht die weltweiten Verbrauchsprognosen für das laufende Wirtschaftsjahr um 1,6 Mio. Tonnen auf 789,5 Mio. Tonnen nach unten korrigiert worden, was vor allem auf einen geringeren Futtermittel- und Restverbrauch in der EU und der Ukraine zurückzuführen sei. Eine mögliche geringere Sojabohnenernte aufgrund der Trockenheit in Argentinien und in einigen Anbauregionen der USA sowie die Erwartung einer steigenden Nachfrage aus China, das als viertgrößter Weizenimporteur seine strengen Beschränkungen weiter gelockert habe und von der Null-Covid-Politik abrücke, dürften die Preise jedoch stützen.Aus technischer Sicht nähere sich der Weizenpreis der wichtigen Unterstützung bei 724,85 Dollar, die in der Vergangenheit mehrfach die Bären habe abwehren können. Potenzielle Ziele lägen bei 795,00 Dollar und 965,00 Dollar. Eine starke Unterstützung sei bei 640,00 Dollar zu finden. (10.01.2023/ac/a/m)