In den USA finde weiterhin der Streit um die Schuldenobergrenze kein Ende. Die Unterhändler des demokratischen Präsidenten Joe Biden und des führenden Republikaners im Kongress, Kevin McCarthy, seien am Mittwoch erneut zusammengekommen, um eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze der USA von USD 31,4 Bio. zu erzielen und einen Zahlungsausfall zu verhindern - ohne nennenswertes Ergebnis. Die Zeit für eine Einigung werde immer knapper, denn das Finanzministerium warne davor, dass die Regierung bereits am 1. Juni - in nur sieben Tagen - nicht mehr in der Lage sein könnte, alle Forderungen zu bezahlen. Im schon angespannten Sentiment habe die gestrige Veröffentlichung des FED-Protokolls nur kurzzeitig positive Impulse gebracht: Vertreter der US-Notenbank seien sich im vergangenen Monat allgemein einig gewesen, dass die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen weniger sicher geworden sei, und mehrere von ihnen hätten erklärt, dass die zuletzt beschlossene Anhebung um 25 Basispunkte die letzte gewesen sein könnte. Dies decke sich mit der Meinung der Mehrheit der Anleger, die im Vorfeld der nächsten Zinssitzung Mitte Juni mit keiner Veränderung der Leitzinsen rechnen würden. Die US-Indices hätten ihren verhaltenen Start in die Woche fortgesetzt. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich von den Unsicherheiten am wenigsten stark geplagt gezeigt und im Tagesverlauf einen halben Prozentpunkt verloren. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seien mit einem Minus von 0,77% bzw. 0,73% aus dem Handel gegangen.



Auch an den asiatischen Aktienmärkten setze sich der negative Trend fort: Quer durch die Bank würden die Indizes aus Japan, Indien, Hongkong und Festland-China momentan Kursverluste verzeichnen. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen aber auf einen immerhin leicht positiven Handelsauftakt hindeuten.



Konträr zum Aktienmarkt habe sich gestern der Ölpreis verhalten. Dieser sei am Mittwoch angestiegen, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstagabend einen Rückgang der Rohöllagerbestände gemeldet habe. Rückenwind komme auch von Äußerungen des saudi-arabischen Energieministers, die die Aussichten auf weitere Produktionskürzungen der OPEC+ erhöht hätten. Ein Fass der Sorte Brent notiere derzeit bei rund USD 78. Gold habe gestern kein Kapital aus dem generell schwachen Börsentag schlagen können. Der Preis einer Feinunze liege derzeit bei USD 1.958. Der Bitcoin sei gestern wieder unter die Marke von USD 27.000 gefallen und notiere derzeit bei USD 26.225. (25.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den globalen Aktienmärkten blieb die Stimmung gestern weiterhin verhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Den Anfang habe gestern die Veröffentlichung der ifo-Indices als Stimmungsbild in der deutschen Wirtschaft gemacht. Die für den Monat Mai ermittelten Umfragedaten zur aktuellen Lage und zu den weiteren wirtschaftlichen Erwartungen seien jeweils unter den Minimalschätzungen der Analysten zurückgeblieben. Der Sub-Index für die aktuelle Lage sei zum ersten Mal seit September des Vorjahres wieder rückläufig ausgefallen. Ein ähnliches Bild habe sich auch bei den Erwartungen gezeichnet, gemäß denen sich die Stimmung der deutschen Unternehmer besonders stark eingetrübt habe. Im verarbeitenden Gewerbe habe sich das Geschäftsklima deutlich verschlechtert, insbesondere die Erwartungen seien auch hier eingebrochen. Einen ähnlich stärkeren Rückgang habe es zuletzt im März 2022 nach Beginn des Krieges in der Ukraine gegeben. Die Entwicklung habe sich über alle Branchen hinweg negativ gezeigt. "Die deutsche Wirtschaft blickt skeptisch auf den Sommer", hätten die ifo-Experten resümiert. Für den Geschäftsklimaindex würden monatlich rund 9.000 Unternehmen auf Fragen des Instituts antworten. In Folge dieser durchwachsenen Makrodaten seien die europäischen Indices sukzessive abgesackt. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) habe wie der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) signifikante Kursabschläge verbuchen müssen, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern 1,92% verloren, nachdem er noch am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch markiert habe.