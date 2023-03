An den Kapitalmärkten habe die Pleite der SVB zu einer signifikanten Verunsicherung geführt, welche sich im Besonderen durch eine Hinwendung zu sicheren Häfen ausgezeichnet habe. So sei es zu einem historischen Fall der kurzfristigen Renditen an den Rentenmärkten gekommen. Die 2-jährigen US-Renditen seien in den letzten zwei Tagen so stark gefallen wie seit 1987 nicht mehr, die 2-jährigen Bunds hätten den größten Renditerückgang in zwei Tagen in ihrer Geschichte erlebt. An den Aktienmärkten seien Bankaktien massiv unter Druck gestanden, der STOXX Europe 600 Banks (ISIN: EU0009658814, WKN: 965881) habe nach einem signifikanten Anstieg seit Oktober des letzten Jahres deutlich korrigiert.



Aktien



In den nächsten Tagen würden die Analysten der National-Bank AG weiterhin eine spürbare Verunsicherung an den Kapitalmärkten erwarten, insbesondere im Bankensektor. Es sei jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Notenbanken aufgrund der Ereignisse ihren weiteren Zinserhöhungskurs überdenken und aufgrund des Stesses im Bankensektor einen moderateren Kurs verfolgen würden. Erste Marktstimmen würden nunmehr erwarten, dass die FED auf eine weitere Zinserhöhung bei ihrer Sitzung am 22./23. März verzichten werde. Diese Haltung könnte kurzfristig dazu führen, dass sich die Kapitalmärkte wieder beruhigen. Die National-Bank AG behalte ihre zuversichtliche Haltung für den weiteren Jahresverlauf bei, rechne aber mit deutlich schwierigeren Zeiten als in den letzten Wochen. Die aktuelle Verunsicherung dürfte von vielen Investoren dazu genutzt werden, um seit dem Herbst entstandene Gewinne mitzunehmen. Gleichzeitig würden sich jedoch auch günstigere Einstiegskurse ergeben. (14.03.2023/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Wir haben in den letzten Wochen oftmals die bemerkenswerte Robustheit der Aktienmärkte herausgestellt, so die Analysten der National-Bank AG.Wenigstens im kurzfristigen Zeithorizont scheine diese Robustheit nunmehr in Frage gestellt zu werden. Auslöser dafür sei eine Bankenkrise in den USA, in deren Mittelpunkt sich die Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) befinde, eine Bank, die sehr enge Beziehungen bzw. Verflechtungen in die Tech- respektive Venture Capital-Szene im Silicon Valley unterhalte. Die SVB sei am Freitag von den US-Behörden geschlossen worden, was gleichbedeutend mit der größten Bankenpleite in den USA seit 2008 sei. Vorausgegangen sei ein nahezu beispielloser Run zur Rückzahlung der bei SVB angelegten Einlagen. Allein in den letzten 24 Stunden vor der Schließung hätten sich die Rückzahlungswünsche auf ca. 42 Mrd. USD belaufen, was nahezu einem Viertel der gesamten Bankeinlagen entsprochen habe. Diesen geballten Rückzahlungswünschen habe die Bank nicht Folge leisten können. Über das Wochenende sei fieberhaft an Lösungen gearbeitet worden, um den Einlagengebern ab Montag Zugriff auf ihre Einlagen zu ermöglichen, für viele Tech-Unternehmen eine notwendige Voraussetzung, um den operativen Betrieb aufrecht erhalten zu können. Erst als US-Behörden (Finanzministerium, die US-Notenbank und der Einlagensicherungsfonds) die Garantie für die Einlagen übernommen hätten, habe sich die Situation kurzfristig beruhigt.