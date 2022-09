Sektorenseitig sei gestern IT der Tagesverlierer gewesen, da Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) laut Agenturberichten keine Ausweitung der iPhone 14-Produktion plane. Energie sei hingegen der Tagesgewinner gewesen, da der Ölpreis im Zuge der akuten geopolitischen Spannungen, potenziell neuer Sanktionen gegen Russland und der möglicherweise nächstwöchigen Verkündung einer weiteren Outputreduktion im Zuge des anstehenden OPEC-Meetings kräftig angezogen sei.



Weiter aufwärts sei es gestern bei den europäischen Gas-Benchmarkpreisen gegangen. Preistreibend hätten hier die schweren Beschädigungen der Nordstream-Pipelines gewirkt, welche die Spannungen am europäischen Elektrizitätsmarkt prolongieren würden. Im Hinblick auf die Ursache der Beschädigungen werde nun allgemein von einem Sabotageakt ausgegangen, wobei weiter unklar sei, welche Konfliktpartei hinter der Tat stehe.



habegestern im Zuge der geopolitischen Großwetterlage, des schwächeren USD und der rückläufigen US-Renditen klar zulegen können.



In Asien würden heute Morgen bei den Leitindices mehrheitlich Kursgewinne verzeichnet.

Am Aktienmarkt stehe heute u.a. der Börsegang von Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) im Fokus. Makroseitig würden die Eurozone-Vertrauensumfragen und die deutschen Inflationsdaten veröffentlicht. Der Nachrichtenfluss rund um die Energiethematik, die von der EU-Kommission ins Spiel gebrachten weiteren Sanktionen gegen Russland und die wohl bevorstehende Anerkennung von Donbass-Gebieten durch Russland nach den Scheinreferenden seien nur einige der Einflussfaktoren, welche das Marktumfeld in den nächsten Tagen bis auf Weiteres ruppig halten würden. (29.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist weiterhin außerordentlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das gelte einerseits für die Aktienmärkte, welche in Europa gestern eine Achterbahnfahrt hingelegt hätten. So sei etwa der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Vormittag auf unter 11.900 Punkte gefallen, um sich im Zuge einer Erholung am Nachmittag wieder auf fast 12.200 Punkte zu kämpfen. Die US-Indices hätten sich wiederum von den am Dienstag noch markierten Jahrestiefstständen spürbar erholen können (z.B. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +2%).