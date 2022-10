Nach Angaben von Goldman Sachs seien in der vergangenen Woche 89 Mrd. USD in Geldmarktfonds geflossen, so viel wie seit April 2020 nicht mehr. "Nach Vorlage der ersten Quartalsberichte haben die Privatanleger nun endlich den Durchblick", so Scott Rubner, geschäftsführender Direktor bei Goldman Sachs. "Die Kapitulation ist nahe. Die letzten verbliebenen Anleger, die noch nicht verkauft haben, gehen jetzt in Cash." Die Investition von 89 Milliarden Dollar sei eine "massive Bewegung", deren Bedeutung man nicht unterschätzen solle.



Bereits am Montag habe es ein Zeichen für eine bevorstehende Trendwende gegeben: Die professionellen Anleger an der Wall Street würden eine ausgesprochen schlechte Berichtssaison für das dritte Quartal erwarten.



Mehr als 60% der von MLIV Pulse befragten professionellen Investoren würden damit rechnen, dass die Berichtssaison den Aktienmarkt nach unten drücken werde. Obwohl der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 2022 bereits 25% verloren habe, seien noch nicht alle Risiken in den Kursen eingepreist.



Hätten alle verkauft und sei die Erwartungshaltung an die Geschäftsentwicklung der Unternehmen sehr gering, reiche in der Regel wenig Positives, um die Aktienkurse nach oben zu treiben. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass es in der nächsten Zeit zu einer merklichen Erholung an der Börse komme. (11.10.2022/ac/a/m)







