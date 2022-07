Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) hat im US-Glyphosat-Rechtsstreit rund um mögliche Krebsrisiken einen weiteren Rückschlag erlitten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktie habe 0,5% tiefer geschlossen.



Laut "Financial Times" arbeite das Social-Media-Unternehmen Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) an neuen Features für Künstler, deren Werke künftig als NFT über Snapchat präsentiert werden könnten. Die Aktie sei mit einem Minus von 1,5% aus dem Handel gegangen. (14.07.2022/ac/a/m)



