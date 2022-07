Nettogewinn sacke um 47 Prozent ab



Da gerade professionelle Investoren in unsicheren Zeiten ihre Portfolios anpassen würden, seien bei Goldman Sachs allerdings die Handelsumsätze im zweiten Quartal um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Sparte Verbraucher und Vermögensverwaltung, in der das Privatkundengeschäft gebündelt sei, habe Rekorderträge von 2,2 Milliarden Dollar verbucht, so das "Handelsblatt". Das entspreche einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2021. Der Nettogewinn bei der US-Investmentbank sei dennoch um 47 Prozent eingebrochen. Damit habe der Finanzkonzern unter dem Strich 2,9 Milliarden Dollar weniger als vor einem Jahr verdient. Die Dividende solle im dritten Quartal trotzdem um 25 Prozent auf 2,50 Dollar pro Aktie steigen.



Die Bank of America habe im Jahresvergleich einen Gewinneinbruch um 33 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar verzeichnen müssen. Das würden verschieden Medien berichten, die sich auf Informationen der Agentur "dpa" beziehen würden. Dabei seien die Erträge um sechs Prozent auf 22,7 Milliarden Dollar gestiegen. Starke Zuwächse in einigen Geschäftsbereichen wie dem Handel mit Wertpapieren hätten höhere Kosten jedoch nicht ausgleichen können.



Erhöhte Risikovorsorge



So habe die Bank of America ihre Risikovorsorge für ausfallbedrohte Kredite aufgrund des trüben Wirtschaftsausblicks erheblich erhöht. Außerdem habe sie rund 425 Millionen Dollar wegen nicht näher definierter Rechtskonflikte zurückgestellt. Im Investmentbanking habe die Bank ebenso wie Goldman Sachs einen Einbruch hinnehmen müssen. (19.07.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Branchenführer JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) bereits vergangene Woche gesunkene Erträge für das zweite Quartal 2022 vermeldeten, folgen nun Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) sowie die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), so die Experten von "FONDS professionell".Der aktuelle Krisen-Mix habe gerade in der Investmentbanking-Sparte für Einbrüche gesorgt.Der US-Finanzkonzern Goldman Sachs habe im zweiten Quartal 2022 einen Gewinneinbruch im Investmentbanking erlitten. Die Erträge seien im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent zurückgegangen. Dies würden diverse Medien berichten, darunter das "Handelsblatt". Goldman Sachs habe am Montag zudem mitgeteilt, dass das Geschäft mit Aktienemissionen sogar um 89 Prozent eingebrochen sei. Bei der Bank of America, die am Montag ebenfalls ihre Quartalsergebnisse vorgelegt habe, sehe die Lage den Berichten zufolge ähnlich aus.Angesichts des aktuellen Krisen-Cocktails würden die Ergebnisse wenig überraschen. Der Ukraine-Krieg, die schnell steigende Inflation, Rezessionssorgen in den USA und Europa sowie die anhaltenden Engpässe bei den Lieferketten würden bei Anlegern zu Zurückhaltung führen. Fusionen und Übernahmen würden derzeit verschoben, wenn es möglich sei. Erst in der vergangenen Woche hätten die US-Branchenführer JP Morgan Chase und Citigroup ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht und ähnliche Entwicklungen wie Goldman Sachs und Bank of America beobachtet.