Aktuell würden die Märkte Zinssenkungen einpreisen, und die Stimmungsindikatoren seien von Depression auf Euphorie umgeschlagen. In den nächsten Tagen könnten relevante Datenpunkte Aufschluss darüber geben, ob der Sinneswandel des Marktes tatsächlich durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt sei. Außerdem sollte man auf die Klimakonferenz COP 28 achten, von der Nachrichten zur Energiewende, der Finanzierung von Maßnahmen gegen den Klimawandel und neue Zielmarken für erneuerbare Energien erwartet würden.



Seit zwei Jahren habe sich Erdgas von einem Nischenprodukt zu einem in der öffentlichen Diskussion etablierten Rohstoff entwickelt. Seit September 2021 seien die europäischen Gaspreise auf einen Höchststand von fast 340 EUR/MWh gestiegen, ein atemberaubender Anstieg um 350%, da Russlands Invasion der Ukraine das bereits bestehende globale Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage noch verstärkt habe.



Die Gaspreise hätten diesen Überschwang hinter sich gelassen und seien auf etwa 45 EUR/MWh gefallen. Die Zeit der hohen Preise habe jedoch Nachfrage zurück gedrängt. Die europäische Gasnachfrage habe im ersten Quartal 2023 rund 18% unter dem Durchschnitt der ersten Quartale 2019-21 gelegen, während die Nachfrage im zweiten Quartal 2023 rund 20% niedriger gewesen sei. Dazu habe auch die geringere Nachfrage in China beigetragen, wo der Appetit auf LNG-Importe (Liquified Natural Gas) zurückgegangen sei, was den Wettbewerb um die Lieferungen reduziert und den Druck auf die Preise zusätzlich verringert habe.



Außerdem habe sich Europa im zweiten Jahr in Folge besser auf den Winter vorbereitet. Im November 2023 seien die Gasspeicher zu mehr als 99% gefüllt gewesen, ein Rekordniveau. Die robusten Bestände in Kombination mit den Importen würden der Region ein Polster bieten, um einen harten Winter zu überstehen. (04.12.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Offenbar landen wir, und die einzige Frage ist, wann und wie weich oder hart die Konjunkturlandung sein wird, so die Analysten von Postbank Research.Interessanterweise sei die Option "keine Landung" in den Prognosen für 2024 fast verschwunden, könnte aber immer noch eintreten, wenn der US-Verbraucher widerstandsfähig bleibe und China etwas an Zugkraft gewinne. Die Zentralbankprognosen der Analysten für 2024 seien etwas restriktiver als das, was der Markt aktuell einpreise (drei Zinssenkungen gegenüber vier des Marktes sowohl für die EZB als auch für die FED), da die Analysten davon ausgehen würden, dass die Zinssätze länger hoch bleiben würden. Die Analysten seien der Meinung, dass dies von den Märkten verarbeitet werden könne, aber möglicherweise mit Volatilität verbunden sei.