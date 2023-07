"Weiche" Landung der US-Konjunktur am wahrscheinlichsten - China mit 31-Punkteplan zur Stärkung privater Unternehmen

Brasilien:



Brasiliens Wirtschaftsleistung habe im ersten Quartal erheblich stärker expandiert als erwartet, vor allem dank der Landwirtschaft. Zugleich habe allerdings die Industrieproduktion enttäuscht. Der Arbeitsmarkt habe sich recht positiv entwickelt, ebenso die Stimmungsindikatoren in der Volkswirtschaft. Die Inflation gehe unterdessen weiter zurück, sie liege aber noch immer über dem Zielwert der Notenbank.



Russland:



Die Notenbank habe Mitte Juli die Zinsen überraschend kräftig angehoben. Die Inflationsrisiken hätten sich markant erhöht, habe es zur Begründung geheißen. Die Nachfrage im Inland liege über den verfügbaren Produktionskapazitäten, vor allem aufgrund eines unzureichenden Angebots an Arbeitskräften.



Türkei:



Der wiedergewählte türkische Präsident habe ein Wirtschaftsteam nominiert, das die Märkte mögen dürften. Sowohl die neue Notenbankchefin als auch der neue Finanzminister würden nichts weniger als eine Abkehr vom bisherigen Kurs Erdogans bedeuten. Einschränkend sei anzumerken, dass der türkische Präsident letztlich weiterhin das letzte Wort bei allen etwaigen Entscheidungen habe. Die neue Notenbankchefin habe sofort die Zinsen kräftig angehoben, in markantem Kontrast zu ihrem Vorgänger.



CE3 (Polen, Tschechien, Ungarn):



Trotz eines kräftigen Anstiegs gegenüber dem ersten Quartal habe die polnische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Die Inflation sei unterdessen rückläufig und die Spekulationen würden sich über schnellere Zinssenkungen der Notenbank als bislang erwartet verdichten. Unterdessen scheine der Ausgang der im Herbst anstehenden Parlamentswahl völlig offen.



In Tschechien sei die Notenbank im Dilemma und habe die Zinsen trotz Spekulationen über eine Anhebung unverändert gelassen. So befinde sich die Wirtschaft in einem Abschwung und die Inflationsrate gehe zügig zurück. Zugleich sei der Arbeitsmarkt aber weiterhin gut ausgelastet und der Aufwärtsdruck bei den Löhnen halte an.



Die Notenbank in Ungarn wiederum habe die Leizinsen neuerlich gesenkt, um einen vollen Prozentpunkt. Erwartet werde, dass die Teuerung zum Jahresende unter 10% falle, was angesichts von Lohnsteigerungen von derzeit 13% bis 15% durchaus ein sehr optimistisches Szenario darstelle.







Das erste Halbjahr endete mit kräftigen Kursanstiegen auf den Aktienmärkten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".

Internationale Investor:innen hätten weiter Kapital in Aktien fließen lassen, nach wie vor in erster Linie nach Asien. Emerging-Markets-Anleihen hingegen würden weiterhin leichte Netto-Abflüsse verzeichnen.

Für eine deutliche Mehrheit der institutionellen Marktakteure sei eine "weiche Landung" der US-Konjunktur das wahrscheinlichste Szenario, verbunden mit der Erwartung wieder anziehender Unternehmensgewinne. Die produzierenden Bereiche der Weltwirtschaft würden sich unterdessen weiterhin abschwächen, auch wenn hier demnächst eine Bodenbildung erfolgen könnte. Die großen westlichen Notenbanken seien zugleich noch immer mit geldpolitischen Straffungen beschäftigt, weil die in diesen Ländern dominierenden Dienstleistungssektoren weiterhin Lohn- und Preisdruck nach oben verspüren würden. Dieser Mix sei für zyklische Branchen und allgemein für Risiko-Assets nicht förderlich, trotz der aktuell sehr positiven Kursbewegungen.

Jenseits dessen werfe der BRICS-Gipfel in Südafrika Ende August seine Schatten voraus. Auf diesem sollten die wirtschaftliche Gegenbewegung gegen die von den USA und vom Westen dominierte Weltwirtschaftsordnung und der Aufbruch des "globalen Südens" Gestalt annehmen. Mehr als 20 Staaten hätten inzwischen den Beitritt zu den BRICS beantragt (u.a. Iran, Ägypten, Algerien, Argentinien und Saudi Arabien). Vertreter von mehr als 30 Ländern würden als Teilnehmer zum BRICS-Gipfel Ende August in Südafrika erwartet.

China:

Indien:

Die Inflation gehe weiter zurück und die Industrieproduktion überrasche nach oben. Lege man Kaufkraftparitäten zugrunde, so liege das Land weltweit bereits auf Platz drei - freilich mit enormem Abstand zum führenden China und den USA. Die USA würden jetzt verstärkt versuchen das aufstrebende Indien an sich zu binden und als Verbündeten gegen Russland und China zu gewinnen. Auch in das Getriebe der BRICS-Staaten möchte man auf diese Weise Sand streuen. Dennoch werde man in Neu-Delhi auch künftig gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zum Westen pflegen und sich keiner Seite als Juniorpartner andienen.