Dem Report zufolge hätten vor allem drei Regionen im Vorjahr zum Vermögensboom beigetragen: Asien ohne Japan (+11,3%), Osteuropa (+12,2%) und Nordamerika (+12,5%). Die privaten Vermögen in Westeuropa hätten um 6,7 Prozent zugelegt, so die Allianz-Analysten. Treiber der Entwicklung sei der Börsenboom gewesen, der 2021 rund zwei Drittel zum Vermögenswachstum beigetragen und dafür gesorgt habe, dass Wertpapiere, also Aktien, Anleihen und Anteile an Investmentfonds, um 15,2 Prozent zugelegt hätten.



In Deutschland sei das Brutto-Geldvermögen 2021 um 8,5 Prozent gewachsen. Der Hauptgrund für die Entwicklung sei auch hier die Kursentwicklung von Wertpapieren gewesen, die um 20,5 Prozent zugelegt hätten. Zudem habe das veränderte Sparverhalten der Deutschen eine Rolle gespielt: Sie hätten 2021 Aktien und Investmentfonds in Höhe von 135 Milliarden Euro erworben - ein Plus von 53 Prozent gegenüber dem bereits starken Absatzjahr 2020, wie das "Handelsblatt" berichte. In Österreich sei das Vermögen der Haushalte um 5,7 Prozent gewachsen.



Die Zukunft sehe dagegen düsterer aus. Das durchschnittliche nominale Wachstum der Finanzanlagen werde bis 2025 voraussichtlich bei 4,6 Prozent im Jahr liegen, verglichen mit 10,4 Prozent in den vorangegangenen drei Jahren. 2021 werde laut Allianz das letzte Jahr des alten "New Normal" gewesen sein, in dem die Geldpolitik der Notenbanken für hohe Kursgewinne an den Börsen gesorgt habe. Weil für die Währungshüter jetzt die Inflationsbekämpfung im Mittelpunkt stehe, sei ein Zurückfallen der Zentralbanken in alte Muster nicht zu erwarten, so das "Handelsblatt". (13.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das vergangene Jahr 2021 war aus Sicht der Verbraucher ein tolles, so die Experten von "FONDS professionell".Das dritte Jahr in Folge sei das globale Finanzvermögen zweistellig gewachsen (+10,4%) und am Ende bei 233 Billionen Euro gestanden. Allerdings werde sich dieser Trend im laufenden Jahr nicht fortsetzen: Wegen des Ukraine-Krieges, der den Post-Corona-Aufschwung abgewürgt habe, werde das Vermögen der privaten Haushalte bis Ende 2022 um mehr als zwei Prozent sinken - der erste signifikante Einbruch seit der Finanzkrise 2008. Das seien die beiden wichtigsten Resultate des aktuellen Global Wealth Reports, den die Allianz veröffentlicht habe.