An den Aktienmärkten habe dabei die Freude über das sich nähernde Ende des (US)-Zinsanhebungszyklus überwogen und die Anlegerschaft habe dies mit satten Kursanstiegen quittiert - vor allem im zinssensitiven Growth-Bereich. Diesen Anstiegen sei am Freitag jedoch ein jähes Ende gesetzt worden. Für Ernüchterung habe nämlich ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht gesorgt. Damit sei der aufkeimenden Hoffnung in puncto Geldpolitik der Wind aus den Segeln genommen worden. Im Zuge der Gewinnmitnahmen seien dementsprechend genau jene Aktien unter Druck gekommen, die davor überproportional profitiert hätten: die Growth-Werte. Es sei und bleibe daher ein Wechselbad der Gefühle.



Der Makro-Datenkalender für diese Woche sei dünn, an Impulsen solle es jedoch nicht mangeln. Bereits heute würden uns die Auftragseingänge zur Industrie in Deutschland sowie der Sentix Index erwarten. Allen voran aber sei es die Berichtssaison, welche weiterhin für anhaltenden Newsflow sorgen werde. Vor allem zur Wochenmitte häufe sich der Zahlenreigen.



Am heutigen Morgen würden in Asien die Verluste der westlichen Märkte vom Freitag nachgeholt. Die Börsen würden mehrheitlich im Minus handeln.



Am Rohstoffmarkt habe der Ölpreis zuletzt den sechsten Handelstag in Folge Verluste verbucht. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei gar wieder unter die Marke von USD 80 gefallen. Auch der Goldpreis sei jüngst deutlich unter die Räder gekommen und mit dem größten Tagesverlust seit Langem aus dem Handel gegangen. Der Kryptomarkt dagegen habe sich zuletzt beinahe schon als "konservative" Anlageklasse präsentiert und mit erstaunlicher Stabilität überrascht. (06.02.2023/ac/a/m)





Zur Erinnerung: Die Federal Reserve habe die Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,5% - 4,75% erhöht und die Markterwartungen eines rascheren Inflationsrückgangs, der mit weniger Zinserhöhungen und früheren Zinssenkungen einhergehe als zuvor kommuniziert, nicht aus der Bahn werfen können. Die EZB-Zinssitzung habe im Großen und Ganzen das allgemein Erwartete gebracht. Die Leitzinsen seien um 50 Basispunkte angehoben worden und im März solle - so die explizite Kommunikation - ein nächster Schritt in diesem Ausmaß erfolgen.