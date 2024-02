Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



The We Company ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Büroflächen und Coworking Spaces für Selbständige und Unternehmen anbietet. In Deutschland betreibt das Unternehmen Standorte in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München; weltweit bestehen 2019 über 650 Standorte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WeWork-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The We Company (WeWork) (ISIN: US96209A1043, WKN: A3C5TW, Ticker-Symbol: 9WE, NYSE Ticker-Symbol: WE) unter die Lupe.Das einst wertvollste Startup der Wall Street sei krachend gescheitert. Von einer Bewertung von etwa 45 Mrd. USD sei WeWork vor ein paar Jahren in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt. Gründer Adam Neumann habe 2019 gehen müssen, die Pleite-Story sei als WeCrashed erfolgreich verfilmt worden. Nun könnte es einen Neustart der die Co-Working-Space-Firma geben.Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer von WeWork versuche, die Kontrolle über das nach Chapter 11 bankrotte Co-Working-Unternehmen zurückzuerlangen. Weniger als fünf Jahre nachdem der Vorstand von WeWork nach gescheiterten Börsenplänen Neumann hinausgeworfen habe, wolle er mit dem Hedgefonds von Dan Loeb "Third Point" und anderen Investoren ein Angebot für das Pleite-Unternehmen abgeben.Noch sei nicht klar, inwieweit sich 'Third Point' verpflichtet habe, mit Neumann an einer WeWork-Übernahme zu arbeiten. Eine Sprecherin des Hedgefonds habe gesagt, dass man "keine Verpflichtung eingegangen ist, an einer Transaktion teilzunehmen" und "nur vorläufige Gespräche" mit Flow Global, Neumanns Immobiliengesellschaft, geführt habe, schreibe das "Wall Street Journal".Die Anwälte von WeWork hätten am gestrigen Montag erklärt, dass das Unternehmen knapp bei Kasse sei und mehr Geld benötige, um seine kostspieligen Chapter 11-Verfahren zu überstehen. In Neumanns Brief an WeWork habe er mitgeteilt, dass die derzeitige Finanzkrise durch die mangelnde Fähigkeit des Managements verursacht worden sei und er "Alternativen" für finanzielle Unterstützung untersuchen wolle.Auch Neumann habe gelitten. Der Rauswurf habe seinen Ruf ramponiert und ebenfalls viel Geld gekostet. Doch laut Forbes betrage sein Vermögen mittlerweile wieder 2,2 Mrd. USd. Damit rangiere Neumann auf Platz 1.408 im weltweiten Reichsten-Ranking.Die geschundene WeWork-Aktie reagiere am Dienstag auf die Rückkaufpläne im OTC-Handel in New York mit einem Kurssprung von 10 auf 30 Cent. Eine Verdreifachung des Penny-Stocks.Hinter dem Kurssprung würden wohl ein paar Wagemutige stecken, die auf eine tatsächliche Wiederbelebung der Firma für Co-Working-Space hoffen würden. "Der Aktionär" rate kopfschüttelnd von einem Investment ab. Zu windig erscheine der einstige Gründer Neumann, der einst das moderne Arbeitsleben in eine einzige Party habe verwandeln wollen. Aber vielleicht habe ihm hinter den Kulissen jemand Geld für eine zweite Staffel von "WeCrashed" versprochen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)