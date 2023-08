Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



The We Company (ISIN: US96209A1043, WKN: A3C5TW, Ticker-Symbol: 9WE, NYSE Ticker-Symbol: WE) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Büroflächen und Coworking Spaces für Selbständige und Unternehmen anbietet. In Deutschland betreibt das Unternehmen Standorte in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München; weltweit bestehen 2019 über 650 Standorte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WeWork-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The We Company (WeWork) (ISIN: US96209A1043, WKN: A3C5TW, Ticker-Symbol: 9WE, NYSE Ticker-Symbol: WE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einst sei WeWork schwer angesagt an der Börse gewesen. Vor knapp zwei Jahren habe eine Aktie des Büroraum-Anbieters 15 Dollar gekostet. Die Hoffnung sei groß gewesen, dass viele Firmen auf die moderne Art des Arbeitens umschwenken würden. Aber es sei ganz anders gekommen. Nun gebe WeWork bekannt, dass es "erhebliche Zweifel" am Fortbestehen gebe.Das Unternehmen wolle nun in den kommenden zwölf Monaten günstigere Mieten aushandeln, die Kosten senken und sich frisches Kapital besorgen.Im ersten Halbjahr habe WeWork einen Verlust von 700 Millionen Dollar verbucht. Dem Unternehmen würden noch 205 Millionen Dollar Cash bleiben. Die Gesamtliquidität belaufe sich eigenen Angaben zufolge auf 680 Millionen Dollar. Der Schuldenstand betrage 2,9 Milliarden Dollar.Die Aktie verliere am Mittwoch 27 Prozent auf 0,15 Dollar. Der Börsenwert sei auf 118 Millionen Dollar zusammengeschmolzen. 2021 habe sich die Marktkapitalisierung noch auf 7,5 Milliarden belaufen.Doch statt eines Triumphs habe es einen Flop gegeben. Der tiefere Einblick ins Geschäft im Börsenprospekt habe große Investoren veranlasst, einen Bogen um die verlustreiche Firma zu machen. Für Großinvestor Softbank sei WeWork zum Desaster geworden. Insgesamt habe die japanische Beteiligungsfirma 18,5 Milliarden in WeWork investiert.WeWorks Idee von der Revolution des Arbeitens im Büro sei krachend gescheitert. Auf den Penny-Stock dürften sich jetzt die Zocker stürzen.Seriöse Anleger bleiben weg, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)