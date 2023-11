WeWork sei ein paar Jahre später doch noch - via SPAC - an die Börse gekommen. Vom japanischen Investor Softbank habe Neumann schließlich mehr als eine Milliarde Dollar erhalten.



Charttechnisch und fundamental ein Desaster - die Aktie war ohnehin keine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 07.11.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WeWork-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The We Company (WeWork) (ISIN: US96209A1043, WKN: A3C5TW, Ticker-Symbol: 9WE, NYSE Ticker-Symbol: WE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vorläufiges Ende eines Börsen-Dramas: Der Büroraum-Vermieter WeWork habe vergangene Nacht einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 gestellt. Bereits vergangene Woche habe es einen entsprechenden Medienbericht gegeben. Der Aktienkurs habe sich ohnehin in einem hartnäckigen Abwärtstrend befunden - und die Geschichte des US-Unternehmens sei stets voller Komplikationen gewesen.Vergangene Woche Woche habe das Wall Street Journal berichtet, das WeWork Insidern zufolge diese Woche einen Insolvenzantrag stellen könnte. Der Kurs habe daraufhin am vergangenen Mittwoch im US-Handel 46 Prozent verloren und sei auf ein neues Allzeittief gefallen. WeWork habe den Bericht als spekulativ bezeichnet und nach eigenen Angaben positive Gespräche mit wichtigen Gläubigern geführt.Vor einem Monat habe WeWork seine Zinszahlungen an Gläubiger ausgesetzt.WeWork sei zunächst als Tech-Plattformunternehmen vermarktet worden. Das Unternehmen vermiete Büroflächen, habe mit diesem Geschäftsmodell aber bislang lediglich Geld verbrannt.Im Herbst 2021 habe eine WeWork-Aktie noch fast 600 Dollar gekostet. Zuletzt habe eine Aktie weniger als einen Dollar gekostet.Die Börsen-Geschichte von WeWork sei stets von Komplikationen begleitet gewesen. Im Herbst 2019 habe der damalige WeWork-Chef und -Mitgründer Adam Neumann abtreten müssen, nachdem es unter anderem Berichte über chaotische Zustände sowie Sex- und Saufpartys gegeben habe. Der geplante Börsengang sei abgesagt worden.