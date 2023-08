- Die Gruppe sei bei der Umrechnung der Ergebnisse ihrer US-Geschäfte in Pfund Sterling den Veränderungen des GBP/USD-Wechselkurses ausgesetzt. Der tatsächliche durchschnittliche Wechselkurs für das Haushaltsjahr 2023 habe 1,20 betragen.



Kurzprofil Watches of Switzerland Group plc:



Watches of Switzerland Group plc (ISIN: GB00BJDQQ870, WKN: A2PLJE, Ticker-Symbol: 5WS, London Domestic-Symbol: WOSG) ist ein Einzelhandelsunternehmen für Uhren im Vereinigten Königreich. Watches of Switzerland bietet seinen Kunden auch Schmuck, modische und klassische Uhren sowie eine Reihe von Dienstleistungen zur Nachbetreuung von Uhren und Schmuck an. (10.08.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Watches of Switzerland-Aktie legt um 4% zu - Die Nachfrage nach Uhren übersteigt das Marktangebot - AktiennewsZu Beginn der heutigen Börsensitzung steigen die Aktien von Watches of Switzerland (ISIN: GB00BJDQQ870, WKN: A2PLJE, Ticker-Symbol: 5WS, London Domestic-Symbol: WOSG) um fast 4%, nachdem das Unternehmen den Anlegern seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2014 mitgeteilt und seine Gewinnprognose für das Jahr bekräftigt hat, die auf der anhaltenden Nachfrage nach Luxusschmuck und Uhren beruht, so die Experten von XTB.Wie Brian Duffy, der Chief Executive Officer des Unternehmens, hingezufügt habe, hätten die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2014 den Erwartungen des Unternehmens entsprochen, die mit einer sehr guten Verkaufsdynamik in den USA einhergegangen seien. Für die Zukunft setze das Unternehmen große Hoffnungen in das lancierte Rolex Certified Pre-Owned-Programm, bei dem das Unternehmen die Echtheit von gebrauchten Rolex-Uhren zertifiziere, die sich auf dem Sekundärmarkt seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreuen würden. Die Gruppe Watches of Switzerland habe diesen Mechanismus bereits in den USA eingeführt, und das Vereinigte Königreich solle bereits am 30. September folgen. Die Ergebnisse der amerikanischen Tochtergesellschaft seien zufriedenstellend, habe der Direktor hinzugefügt.Was erwarte das Unternehmen für die Zukunft? - FührungDas Unternehmen habe seine aktuelle Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 beibehalten:- Umsatz - (£1,65 Mrd., £1,70 Mrd.) +8% - 11% im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen- Die Nachfrage nach Luxusuhren sei nach wie vor sehr stark, die Nachfrage übersteige das Angebot- Prognosen würden davon ausgehen, dass die Verbesserung des Konsumklimas in diesem Jahr keine Auswirkungen habe- Die Gruppe plane für dieses Jahr die Eröffnung von fast 20 neuen Geschäften in Großbritannien, den USA und Europa