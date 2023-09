Börse Frankfurt-Aktienkurs Watches of Switzerland-Aktie:

Kurzprofil Watches of Switzerland Group plc:



Watches of Switzerland Group plc (ISIN: GB00BJDQQ870, WKN: A2PLJE, Ticker-Symbol: 5WS, London Domestic-Symbol: WOSG) ist ein Einzelhandelsunternehmen für Uhren im Vereinigten Königreich. Watches of Switzerland bietet seinen Kunden auch Schmuck, modische und klassische Uhren sowie eine Reihe von Dienstleistungen zur Nachbetreuung von Uhren und Schmuck an. (06.09.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Watches of Switzerland: Aktie baut Verluste nach Insider-Käufen langsam ab - AktiennewsDer Kurs von Watches of Swizterland (ISIN: GB00BJDQQ870, WKN: A2PLJE, Ticker-Symbol: 5WS, London Domestic-Symbol: WOSG) verliert heute 1,5%, hat aber die Kursverluste der letzten Tage, die durch Spekulationen ausgelöst wurden, dass Rolex erwägt, den Verkauf an die Schweizer Firma Bucherer auf Kosten des britischen Brokers zu leiten, deutlich aufgeholt, so die Experten von XTB.Das Management des Unternehmens habe jedoch blitzschnell reagiert und in einem panikartigen Ausverkauf Aktien im Wert von 1,1 Millionen Dollar zurückgekauft.Chief Financial Officer (CFO) Anders Romberg, Chairman Ian Carter und die Direktoren Tea Colaianni und Robert Moorhead hätten am vergangenen Freitag insgesamt rund 1,1 Millionen Dollar ausgegeben, um mehr als 150.000 Aktien zu kaufen, wie aus Dokumenten der Londoner Börse hervorgehe. Bloomberg habe betont, dass die Käufe das Vertrauen des Managements in die Strategie und die Expansion des Unternehmens sowie die Attraktivität seiner Bewertung auf dem derzeitigen Niveau bestätigen würden.Börsenplätze Watches of Switzerland-Aktie: