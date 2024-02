NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

199,49 USD +5,97% (13.02.2024)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (14.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von BofA Securities:Michael Feniger, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM).Waste Management habe das Jahr 2023 mit einem starken vierten Quartal beendet, nachdem die Berichte für das zweite und dritte Quartal nicht überzeugend gewesen seien, so der Analyst. Er erhöhe die Schätzungen nach einem "starken Q4" und glaube, dass ein höherer Multiplikator angesichts des starken Margenprofils gerechtfertigt sei, obwohl er die Bewertung nahe dem oberen Ende der Spanne für sein neutrales Rating anführe.Michael Feniger, Analyst von BofA Securities, bewertet die Waste Management-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 185,00 auf 203,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.02.2024)