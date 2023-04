NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (18.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Waste Management sei einer der Werte, die nicht über unglaubliche Dynamik, sondern über eine hohe Kontinuität überzeugen würden. Wenn man auf die letzteren 23 Jahre sehe, sei das eine der besten Aktien. Bei Waste Management habe es zuletzt einen positiven Analystenkommentar und eine Kursziel-Anhebung gegeben. Müll-Unternehmen wird es immer geben und sie werden immer Geld verdienen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Waste Management-Aktie. (Analyse vom 18.04.2023)