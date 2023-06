unter folgendem Link.



Börsenplätze Waste Management-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

151,50 EUR +0,40% (09.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

162,68 USD +0,06% (09.06.2023, 22:00)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (10.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.Es sei ein Geschäft, das zu den solidesten von allen zähle: Abfallentsorgung. Müll gebe es immer, auch in der schlimmsten Krise und jemand m[sse ihn abholen, recyceln oder vernichten. Profi in dem Geschäft sei seit vielen Jahren Waste Management. Die Aktie habe sich seit dem Börsengang stark entwickelt.Gegen Waste Management habe der Markt keine Chance: Aktionäre der ersten Stunden hätten (inklusive Dividenden) aus 1.000 Euro 104.640 Euro gemacht. Eine Investition in den S&P 500 habe nur 33.000 Euro gebracht.Waste Management biete seine Dienste sowohl Privathaushalten als auch Firmen an und habe mehr als 21 Mio. Kunden. Die Profitabilität sei beeindruckend: 2023 werde die EBITDA-Marge aller Voraussicht nach bei 28% liegen.Trotz der positiven Aussichten hänge die Aktie von Waste Management weiter im Seitwärtstrend fest. Der vom "Aktionär" erwartete Anstieg auf das Rekordhoch sei - vorerst jedenfalls - ausgeblieben. Wichtig: Der Titel notiere nach wie vor oberhalb der bedeutenden 200-Tage-Linie.Durststrecken habe es bei Waste Management des Öfteren gegeben, die langfristige Kursentwicklung sei dennoch top. Die Aktie ei seit Juli 2020 wieder laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU