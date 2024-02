NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

199,49 USD +5,97% (13.02.2024)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) von "buy" auf "neutral" herab.UBS habe geschrieben, dass die Aktie jetzt in der Nähe des für 2025 angestrebten 14Fachen des Unternehmenswertes zum EBITDA-Multiple gehandelt werde. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das jährliche Preiswachstum im Jahr 2025 aufgrund der nachlassenden Inflation verlangsamen werde. In Anbetracht der jüngsten Kursentwicklung und der hohen Bewertungsmultiplikatoren schätze UBS das kurzfristige Kurspotenzial vorsichtiger ein.Die Analysten der UBS stufen die Waste Management-Aktie von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 190,00 auf 205,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Waste Management-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:185,50 EUR -0,43% (14.02.2024, 14:23)