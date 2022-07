NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

155,25 USD +1,64% (21.07.2022, 22:15)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (22.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Waste Management werde in der nächsten Woche die Zahlen veröffentlichen. Der Aktienprofi rechne mit starken Zahlen. Außerordentlich gut gefalle ihm auch die Charttechnik. Wenn die Aktie die 200-Tage-Linie im Bereich von 156 USD überwinde, gebe es einen zusätzlichen Schub. Dann ist das Szenario, dass die Waste Management-Aktie die Hochs bei 170 USD erreicht, durchaus möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.07.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.