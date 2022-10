Börse Berlin-Aktienkurs Waste Connections-Aktie:

131,95 EUR +0,34% (27.10.2022, 11:20)



NYSE-Aktienkurs Waste Connections-Aktie:

132,61 USD -0,20% (26.10.2022)



ISIN Waste Connections-Aktie:

CA94106B1013



WKN Waste Connections-Aktie:

A2AKQ7



Ticker-Symbol Waste Connections-Aktie:

UI51



NYSE-Symbol Waste Connections-Aktie:

WCN



Kurzprofil Waste Connections Inc.:



Waste Connections (ISIN: CA94106B1013, WKN: A2AKQ7, Ticker-Symbol: UI51, NYSE-Symbol: WCN) ist ein US-amerikanisches Entsorgungsunternehmen aus The Woodlands, Texas. Waste Connections betreibt Müllabfuhren in den Vereinigten Staaten und Kanada und übernimmt die letztliche Entsorgung der Abfallstoffe über die Verbringung in eigene Recyclinganlagen oder Deponien. (27.10.2022/ac/a/n)



The Woodlands, TXKulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Connections-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Connections Inc. (ISIN: CA94106B1013, WKN: A2AKQ7, Ticker-Symbol: UI51, NYSE-Symbol: WCN) unter die Lupe.Die Anleger würden in den vergangenen Tagen immer mutiger und somit habe sich der Gesamtmarkt auf breiter Front weiter erholen können. Auch die Aktie des Abfallspezialisten Waste Connections profitiere vom freundlichen Marktumfeld. Zugleich punkte das Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodel mit stabiler Dividende.Die Aktie des Entsorgungsdienstleisters Waste Connections habe sich im Verlauf des Oktobers wieder stabilisiert, nachdem der Kurs im September um bis zu 16 Prozent eingebrochen sei. Zuvor habe der Titel ein neues Allzeithoch bei 148,20 Dollar erreicht. Trotz der aktuellen Konsolidierung mache die Aktie eine gute Figur, denn auf Jahressicht notiere sie nur 2,7 Prozent im Minus - in Relation zum Dow Jones eine klare Outperformance.Die Bullen hätten in der aktuellen Handelswoche auch den Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie, die momentan bei rund 130 Dollar verlaufe, gemeistert. Ein gutes Zeichen, dass die Aktie in den kommenden Wochen zur weiteren Erholung ansetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Waste Connections-Aktie: