Noch kräftiger sei es am gestrigen Handelstag für die Aktie von Hexagon Purus nach oben gegangen. An der Heimatbörse in Oslo habe sich das Plus auf satte 13,8 Prozent belaufen. Es könnte der Startschuss für eine dynamische Aufwärtsbewegung beim Papier des norwegischen Herstellers von Wasserstoff-Hochdruckbehältern und -systemen sein. Denn die Marktteilnehmer hätten die zuletzt erfreuliche operative Entwicklung sowie mehrere nennenswerte Aufträge nicht mit steigenden Notierungen goutiert.



Anleger sollten den Wasserstoff-Sektor keinesfalls abschreiben, allerdings selektiv vorgehen. Plug Power sei dringend auf liquide Mittel angewiesen, um den mittel- bis langfristigen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Anleger sollten den Wert vorerst weiter meiden. Nel hingegen fahre eine wesentlich bessere Kostendisziplin, hier sollten Anleger mit einem Stopp bei 0,53 Euro an Bord bleiben. Im vorgestellten Wasserstoff-Trio weise derzeit die spekulative Aktie von Hexagon Purus das klar beste Chance-Risiko-Verhältnis auf.



Wer das Risiko im Sektor auf mehreren Schultern verteilen will, greift zum Indexzertifikat (WKN: DA0AAQ) auf den E-Mobilität Wasserstoff-Index, so Michel Doepke von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Entspannungssignale an der Zinsfront in den USA und Europa haben zinssensitive Werte in dieser Handelswoche massiv angetrieben, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Entsprechend hätten auch die zuletzt arg gebeutelten Wasserstoff-Werte wieder deutlich zulegen können. So sollten sich Anleger nun bei den populären Titeln wie Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733), Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) oder Hexagon Purus (ISIN NO0010904923/ WKN A2QKGG) verhalten.In den USA sei die Aktie von Plug Power am Donnerstag um über elf Prozent auf 4,79 Dollar angesprungen. Ausgehend vom Mehrjahrestief bei 3,22 Dollar belaufe sich die charttechnische Gegenbewegung nach dem massiven Ausverkauf im Zuge enttäuschender Quartalszahlen auf knapp 50 Prozent.