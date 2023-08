• Nel ASA (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733): Ein norwegisches Unternehmen, das sich auf Wasserstoffelektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff konzentriert.



• ITM Power (ISIN GB00B0130H42/ WKN A0B57L): Ein britisches Unternehmen, das Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und herstellt.



• Air Products and Chemicals (ISIN US0091581068/ WKN 854912): Ein US-amerikanisches Unternehmen, das in der Wasserstoffproduktion, -lagerung und -verteilung tätig ist.



• Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y): Ein deutsches Unternehmen, das in den Bereich der grünen Wasserstofftechnologie investiert hat."



Das interessante dabei - bis auf Siemens Energy fänden sich alle übrigen Titel verteilt im E-Mobilität Wasserstoff Index, E-Wasserstoff Europa Index und im E-Wasserstoff Nordamerika Index von "Der Aktionär".



Insbesondere in der Verarbeiten Industrie werde Wasserstoff bei der Dekarbonisierung eine große Rolle spielen. Statt in eine Einzelaktie zu investieren, hätten Anleger mit Indexzertifikaten die Möglichkeit, die Risiken im Wasserstoff-Sektor auf mehrere Schultern zu verteilen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Wasserstoff-Branche wird vor allem in der Großindustrie eine tragende Rolle beim Streben nach Klimaneutralität vorhergesagt, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem Nel zuletzt starke Umsatzsteigerungen vermeldet habe, seien Wasserstoff-Unternehmen wieder vermehrt in den Fokus der Anleger gerückt.Frage man ChatGPT nach den besten Wasserstoff-Aktien, gebe es folgende Antworten:"Als KI-Sprachmodell habe ich keinen Zugriff auf Echtzeitdaten und meine Informationen sind bis September 2021 aktuell. Da sich die Finanzmärkte und die Bewertung von Aktien ständig ändern, kann ich keine aktuellen Empfehlungen geben. Allerdings kann ich einige Unternehmen nennen, die bis zu meinem Wissensstand als vielversprechende Akteure im Wasserstoffsektor angesehen wurden:• Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81): Ein führender Anbieter von Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie für Materialhandhabung und Logistik.