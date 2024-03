Der global größte Teil des Wasserverbrauchs gehe auf das Konto des Landwirtschaftssektors. Entsprechend hoch sei hier das Potenzial zur Steigerung der Wassereffizienz. Hinzu komme, dass eine Wasserknappheit im Extremfall eine Nahrungsversorgungskrise auslösen könne. Umso dringlicher seien deshalb Investitionen in die effiziente Nutzung und verlässliche Verfügbarkeit von Wasser. In der Landwirtschaft gebe es zahlreiche mögliche Ursachen für Wasserverlust. Dazu würden zum Beispiel ineffiziente Bewässerungstechniken zählen. Die Bewässerung einer großen Anbaufläche sei eine komplexe Aufgabe. Es gebe eine Vielzahl von Bewässerungstechniken, die je nach Pflanzenart variieren würden.



Zu den wassereffizientesten Technologien gehöre die Tröpfchenbewässerung, bei der das Wasser direkt zu den Wurzeln der Pflanze geleitet werde. Jedoch sei die Tröpfchenbewässerung häufig arbeitsintensiv und mit hohen Fixkosten verbunden. Weiter sei ihr Einsatz für große Felder problematisch, da das Bewässerungssystem am Boden häufig die Landmaschinen beeinträchtige. Außerdem lasse sich die Tröpfchenbewässerung nicht bei allen Pflanzenarten einsetzen - zum Beispiel nicht bei Getreide.



Auch deshalb habe die Pivot-Bewässerung (Kreisberegnungsbewässerung) an Bedeutung gewonnen. Um eine nachhaltige und wassereffiziente Bewässerung zu gewährleisten, sei es sinnvoll, die Pivots mit digitalen Anwendungen zu ergänzen, die beispielsweise den Wasserbedarf detailliert ermitteln würden. Dabei würden Wetterdaten genutzt, um Über- und Unterbewässerung zu vermeiden.



Unternehmen, die solche Bewässerungssysteme entwickeln und anbieten würden, würden einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Wassereffizienz und zur Gewährleistung der Nahrungsmittelversorgung leisten. Bei Pivot-Kreisbewässerungssystem würden die Experten ein jährliches Wachstum von durchschnittlich mindestens 15 Prozent über die nächsten Jahre erwarten. Weitere Lösungsansätze seien das vermehrte Auffangen und Speichern von Niederschlägen, etwa in künstlich angelegten Wasserreservoirs, der Einsatz von Abdeckungen über Anbaufeldern, um Verdampfungsverluste zu minimieren, innovative Düngemittel, welche die Wasserspeicher-Fähigkeit des Bodens steigern würden, oder auch der Einsatz neuartiger Pflanzensamen, die strukturell weniger Wasser benötigen würden.



Allein diese ausgewählten Beispiele aus dem Landwirtschaftssektor würden unterstreichen, wie vielfältig und notwendig nachhaltige Entwicklungen seien, um die Wasserkrise zu lösen. Und welche Chancen sich daraus ergeben würden, auch für Investierende. Aus Sicht der Experten würden Wasserfonds zu den Favoriten unter den Themenfonds gehören, die dem Bereich der Nachhaltigkeit zuzuordnen seien. Für Anlegerinnen und Anleger würden sich nachhaltige Wasserfonds als langfristige Depotbeimischung eignen. Dabei sei eine gewisse Risikotoleranz wie bei allen Aktienfonds auch für dieses interessante Thema der Gegenwart und Zukunft nötig. (20.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Motto des Weltwassertags am 22. März 2024 der Vereinten Nationen lautet: Wasser für den Frieden nutzen. Ein zentrales wie nachhaltiges Ziel in Zeiten mit verschiedenen Kriegsherden, so Karsten Marzinzik, Country Head Germany, Austria and Liechtenstein bei Swisscanto.Aus Sicht der Experten sei auch beim Investmentthema Wasser der Nachhaltigkeitsgedanke unerlässlich. Denn der wachsende Wasserbedarf führe zunehmend zu Wasserknappheit durch Übernutzung, gleichzeitig verschlechtere sich die Wasserqualität durch eine Vielzahl von Schadstoffen. Obwohl diese Probleme regionaler Natur seien, müsse man mittlerweile in der Summe von einer globalen Wasserkrise sprechen. Diese werde primär durch direkte menschliche Eingriffe in den Wasserkreislauf verursacht.Und die globale Erwärmung verstärke die ungleiche Wasserverteilung: Feuchte Gebiete würden feuchter, trockene Gebiete trockener. Dürren und Überschwemmungen würden häufiger und extremer, sie könnten sogar am selben Ort in kurzer Folge hintereinander auftreten. Diese globale Wasserkrise mit ihren vielfältigen regionalen Ausprägungen erfordere innovative Lösungen in diversen Bereichen. Dazu würden etwa intelligente, sparsame Bewässerungssysteme, präventiver Hochwasserschutz, effiziente Wasseraufbereitung oder Recycling von Abwasser zählen. Ohne Zweifel sei der Wassersektor damit ein extrem wichtiges Feld für nachhaltige Investitionen.