Trotz der vielen Vorteile werde Wasserrecycling nur langsam eingeführt und beschränke sich hauptsächlich auf die Länder, die am stärksten von Wasserstress betroffen seien, d. h. auf die am meisten gefährdeten Länder. In Frankreich beispielsweise werde nur 1% des Abwassers wiederverwendet. Damit liege Frankreich weit hinter Spanien und Italien, die regelmäßig von Dürreperioden betroffen seien. Ein weiteres Problem sei das Stigma, das mit der Verwendung von recyceltem Wasser verbunden werde. Und das, obwohl zahlreiche Berichte zeigen würden, dass recyceltes Abwasser nicht nur genauso sicher sei wie herkömmliches Trinkwasser, sondern sogar weniger giftig sein könne als bestimmte natürliche Wasserquellen.



Eine Aufklärungskampagne über die Sicherheit von recyceltem Wasser wäre eine Grundvoraussetzung für das Überwinden der Vorbehalte. Das größte Hindernis für die Einführung von Recyclingverfahren sei jedoch der Mangel an Technologien und Fachwissen auf diesem Gebiet.



Die Abwasserreinigung erfolge generell in drei Schritten. Zuerst würden feste Abfälle herausgefiltert und das Abwasser chemisch gereinigt. Danach erfolge die biologische Reinigung. Anschließend werde das Abwasser in Wasser guter Qualität umgewandelt, das für verschiedene Zwecke verwendet werden könne. Jede Stufe des Aufbereitungsprozesses erfordere spezifische Technologie- und Infrastrukturvoraussetzungen, was mit erheblichen finanziellen Investitionen verbunden sei.



Die Regierungen sollten diese Hindernisse abbauen und die Einführung dieser neuen Verfahren erleichtern. Finanzielle Anreize für Unternehmen und lokale Gemeinden, wie z. B. Subventionen oder vergünstigte Finanzierungsbedingungen, für Investitionen in Wasserrecycling und Aufklärungskampagnen seien nur zwei der möglichen Optionen.



Die Süßwassererhaltung hänge von den Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft ab: reduzieren, wiederverwenden und recyceln. Die Wiederverwendung oder das Recycling von Abwasser - die eine wirksame Lösung für die Bewältigung von Ressourcenknappheit darstellen würden - würden jedoch nicht alle Wasserprobleme lösen, die in den nächsten Jahrzehnten auftreten würden. Um den Wasserverbrauch zu senken, seien optimierte Nutzungsmethoden erforderlich. Die Landwirtschaft, auf die weltweit mehr als 70% des Wasserverbrauchs entfallen würden, bleibe eine Priorität. Ein weiteres Ziel sei die Reduzierung der Wasserverschmutzung. Die Wasserverunreinigung störe den Wasserkreislauf und habe negative Auswirkungen auf die verfügbaren Ressourcen.



Die einzige praktikable Lösung bestehe darin, die Kreislaufwirtschaft von Wasser zu einer staatlichen Priorität zu machen. So habe sich Frankreich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: die wiederverwendete Wassermenge bis 2025 zu verdreifachen (19.000 qm pro Tag im Jahr 2019). Um dies zu erreichen, habe die Regierung kürzlich einen Wasserkrisenplan vorgestellt, der rund 50 Maßnahmen zur Wiederverwendung, gemeinsamen Nutzung und Einsparung von Wasser vorsehe. Ziel sei es, Finanzmittel bereitzustellen, um die Wiederverwendung von Wasser zu fördern und den Wasserverbrauch des Landes zu verringern. Sobald der Förderrahmen stehe, liege es an den Verbrauchern, die Lücke zu schließen. (08.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wasser ist lebenswichtig für das Leben auf der Erde, so Frédéric YO, ESG-Analyst, La Française AM.Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des Klimawandels würden die Süßwasserressourcen jedoch immer knapper. Mehr als 2,3 Milliarden Menschen würden in Ländern leben, die unter Wasserstress leiden würden (Nachfrage übersteige verfügbaren Ressourcen) - das sei mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Experten würden voraussagen, dass bis 2025 fast 460 Millionen Menschen in Afrika in wasserarmen Gebieten leben und 230 Millionen von ihnen mit Wasserknappheit zu kämpfen haben würden. Zwar bemühe man sich um Lösungen wie Wasserrecycling, aber es gebe noch viele Hürden zu nehmen.Die Wiederverwendung von Abwasser, auch bekannt als Wasserrückgewinnung oder Wasserrecycling, werde zunehmend als nachhaltige Lösung für die wachsende globale Wasserkrise erkannt. Anstatt Abwasser als ein zu entsorgendes Produkt zu betrachten, könne es aufbereitet und gereinigt werden, um den Süßwasserverbrauch zu reduzieren. Das gereinigte Wasser könne für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke oder zur Auffüllung von Grundwasserreserven verwendet werden. In einigen Ländern seien bereits weit reichende Maßnahmen ergriffen worden. So würden in Italien und Spanien beispielsweise 8% bzw. 14% des Abwassers wiederverwendet, in Israel seien es sogar 85%.