Zusätzlich zum Bevölkerungswachstum sorge der weltweit steigende Wohlstand dafür, dass bis 2030 bis zu drei Milliarden Menschen neu der Mittelschicht zugerechnet würden, was den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft weiter antreiben dürfte, da wohlhabendere Menschen wasserintensivere Lebensmittel konsumieren würden, wie zum Beispiel Kaffee und Fleisch. Eine Steigerung der Wassereffizienz in der Landwirtschaft sei daher dringend notwendig, um das drohende Wasserdefizit zu verringern respektive zu vermeiden.



Derzeit fließe vom in der Landwirtschaft eingesetzten Wasser rund 30 Prozent in die Aufzucht von Tieren (inklusive der dazugehörigen Futtermittelproduktion) und der Rest werde für die Aufzucht von Früchten und Gemüse eingesetzt. Die Experten würden erwarten, dass der Anteil des für die Tieraufzucht verwendeten Wassers über die Zeit langsam abnehmen dürfte (aufgrund des fortschreitenden Siegeszugs pflanzlicher Proteine) zugunsten der Produktion von Früchten und Gemüse. Von den 70 Prozent des eingesetzten Wassers gehe aktuell fast die Hälfte durch ineffiziente Bewässerungstechniken, ungenügenden Umgang mit Wasser und Wasserverdampfung verloren.



Diese Verluste müssten eingedämmt werden. Möglichkeiten, die Effizienz des Wassereinsatzes zu erhöhen, seien beispielsweise diese vielversprechenden Ansatzpunkte: Ausbau der Tröpfchenbewässerung, die das Wasser gezielt bei den Pflanzen ausbringe; Vermehrter Einsatz von Datenanalyse-Tools, die dem Bauern neuartige datenbasierte Entscheidungshilfen zur Verfügung stellen würden, und zwar so, dass Bewässerung mengenmäßig und zeitlich optimiert eingesetzt werden könne; Präzisere Messung des Wassereinsatzes durch Sensoren, um Unter- und Überwässerung zu verhindern; Vermehrtes Auffangen und Lagern von Niederschlägen, zum Beispiel in künstlich angelegten Wasserreservoirs; Neuartige Düngemittel, welche die Fähigkeit des Bodens steigern würden, Wasser besser zu speichern sowie innovative Pflanzensamen, die weniger Wasser benötigen würden und damit auch besser mit trockenem Klima zurechtkämen.



In Rahmen unserer Investmentstrategie des Wasserfonds sind wir in zahlreiche Firmen investiert, die Produkte und Lösungen anbieten, welche die Effizienz des Wassereinsatzes in der Landwirtschaft erhöhen, so die Experten von Swisscanto. Denn Wassereffizienz sei generell der Schlüssel zum Erfolg, um die Wasserversorgung in Zukunft zu garantieren. (30.06.2022/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Wenn schon im Juni Wassernotstand in Italien ausgerufen wird, haben wir einen weiteren Beweis, dass der Klimawandel beziehungsweise die Erderwärmung auch der Wasserversorgung gehörig zu schaffen macht, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.Das globale Bevölkerungswachstum sorge zudem für einen verstärkten Wassermangel. Gemäß Schätzung der Vereinten Nationen werde die Weltbevölkerung bis 2050 von etwa 7,9 Milliarden Menschen auf fast zehn Milliarden zunehmen, was einem Wachstum von rund 25 Prozent entspreche. Ein solch starker Bevölkerungszuwachs müsse mit einer Steigerung der globalen Nahrungsmittelproduktion einhergehen, um alle Menschen ernähren zu können. Diese Entwicklung habe einen hohen Wasserbedarf in der Landwirtschaft zur Folge. Doch bereits heute sei die Landwirtschaft für 65 Prozent des weltweiten Frischwasserverbrauchs verantwortlich, allerdings bei starken regionalen Unterschieden. Zwar werde das relative Wachstum der Landwirtschaft tiefer ausfallen als in der Industrie sowie in Städten und Haushalten. Aber absolut gesehen werde die Landwirtschaft für den größten Anstieg des Wasserverbrauchs verantwortlich sein.