Kurzprofil WashTec AG :



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (21.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) unter die Lupe.Mit der WashTec-Aktie sei zuletzt wenig zu gewinnen gewesen. Das Papier des Komplettanbieters für Autowäsche könnte in den kommenden Wochen dennoch aus der Lethargie erwachen. Das erste Zucken sei in den Chart gekommen. Ein langfristiges interessantes Geschäftsmodell, ein KGV von 15 sowie eine Dividendenrendite von rund 6% würden das Papier des Augsburger Unternehmens interessant machen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2024)