Bonn (www.aktiencheck.de) - Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa über die Nord Stream 1-Pipeline wurden letzte Woche wegen geplanter Wartungsarbeiten unterbrochen, so die Analysten von Postbank Research.Sollte Nord Stream 1 nicht wieder in Betrieb genommen werden, wäre eine Rezession in Europa die wahrscheinlichste Folge. Je nachdem, wie stark der Verbrauch durch die hohen Energiepreise beeinträchtigt werde, könnte die Wirtschaftsleistung in der Eurozone einen Rückgang zwischen 1% und knapp 3% verzeichnen.Bei einer vollständigen Stilllegung von Nord Stream 1 wäre eine Rezession in Europa die wahrscheinlichste Folge. (Ausgabe vom 18.07.2022) (19.07.2022/ac/a/m)