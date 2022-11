- Die 1,5-Grad-Marke halten: Die einzelnen Länder müssten über ihre eigenen Zusagen hinauswachsen, um das Ziel von 1,5°C zu erreichen. Zu sehen, wie führende Staatsoberhäupter einen bedeutenden Wandel herbeiführen würden, würde insbesondere das Vertrauen bei den jüngeren Generationen stärken, die zunehmend ihre Verärgerung über die vermeintliche Untätigkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels zum Ausdruck bringen würden.



- Reduzierung der mit dem Klimawandel verbundenen gesundheitlichen Folgen: Der Lancet Countdown zu Gesundheit und Klimawandel zeige, wie sich der Klimawandel negativ auf die Gesundheit der Menschen weltweit auswirke, einschließlich der Zunahme von Problemen wie Hunger und Krankheitsübertragung.



- Anpassung: Die mit dem Klimawandel verbundenen schwerwiegenden seien bereits spürbar. Die Überschwemmungen in Pakistan, die Dürren in Europa und China, die 40°C-Hitze in England und die Stürme der Kategorie 5 in der Karibik und in Nordamerika seien nur einige Beispiele dafür. Eine Anpassung sei jetzt unerlässlich und biete den Unternehmen weltweit die Möglichkeit, einen Beitrag zur besseren Stabilität des Planeten zu leisten. Die Adaptation Agenda von Sharm-El-Sheikh werde sich auf der COP27 mit diesem Thema befassen. (14.11.2022/ac/a/m)





Im Vorfeld der COP27 wurden mehrere Berichte veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht ausreichen, um die Klimakrise zu bewältigen, so Amarachi Seery, Sustainability Analyst bei Janus Henderson Investors.Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) stelle fest, dass es keinen "glaubwürdigen Weg zur Erreichung von 1,5 Grad Celsius gibt". Ich bin jedoch seit fast 15 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich tätig und würde diese Arbeit nicht machen, wenn ich nicht an das allgemeine Wohl unseres Planeten und der Menschenglauben würde, so Amarachi Seery von Janus Henderson Investors. Sie habe immer noch die Hoffnung, dass Lösungen für die größte Bedrohung der Menschheit gefunden werden könnten. Hoffentlich konzentriere sich die COP27 auf folgende Bereiche: