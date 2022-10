Der Faktor Wert, der mit 30% gewichtet werde, wende eine Mischung aus historischen und zukunftsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnissen an, da die Experten davon überzeugt seien, dass diese eine differenziertere Kalibrierung des Ausblicks für ein Unternehmen aus Bewertungssicht ermögliche. Darüber hinaus würden sie eine weitere Kennzahl - die Dividendenrendite - verwenden, die manchmal als eigenständiger Faktor angesehen werde.



Die Faktoren Momentum und niedrige Volatilität würden bei ihrem Ansatz ebenfalls eine wichtige, wenngleich weniger stark ausgeprägte Rolle spielen. Mit einer Gewichtung von jeweils 10% könnte Momentum helfen, Anlagetrends aufzudecken und Wertfallen zu vermeiden, während niedrige Volatilität zum Schutz gegen Marktflauten beitragen könnte.



Die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Schulden weiter zu bedienen, werde umso wichtiger, je höher die Zinsen steigen und je länger sie auf einem hohen Niveau verharren würden. Ein geringer oder moderater Verschuldungsgrad könne nicht nur vor einem Worst-Case-Szenario (Zahlungsausfall) schützen, sondern das Unternehmen auch vor übermäßig hohen Zinszahlungen bewahren, die die Rentabilität belasten würden. Zudem ließe sich argumentieren, dass rentablere Qualitätsunternehmen eher in der Lage seien, Preiserhöhungen weiterzureichen, und somit eine Inflationsabsicherung böten.



Mit zunehmender Angst vor einer Rezession werde die Bilanzstärke eines Unternehmens in Zukunft viel wichtiger sein, als dies während der liquiditätsgetriebenen Rally, die allen Titeln gleichermaßen Auftrieb gegeben habe, der Fall gewesen sei. Angemessen bewertete Qualitätsunternehmen mit attraktiver Dividendenrendite könnten eine objektivere Preisuntergrenze bieten als Wachstumsunternehmen.



Es sei durchaus möglich, dass die Volatilität höher und die vertretbaren Bewertungen niedriger bleiben würden als in den letzten zehn Jahren - nicht nur während einer Rezession, sondern auch während eines Wirtschaftsaufschwungs oder einer Konjunkturerholung. Insgesamt würden die globalen Märkte noch nicht besonders "günstig". Indem man die Volatilität im Auge behalte und in Unternehmen mit weniger stark ausgeprägten Volatilitätsmerkmalen investiere, könne man ein Portfolio mit defensivem Schwerpunkt zusammenstellen.



Die Diversifizierung dürfe nicht in Vergessenheit geraten.



Viele nach Marktkapitalisierung gewichtete Indices seien nur optisch gut diversifiziert, würden aber aufgrund der hohen Gewichtung einer Handvoll von Mega- oder Large-Cap-Titeln hohe Konzentrationsrisiken aufweisen. Auch wenn ein Multifaktor-Ansatz die Anzahl der gehaltenen Titel zwangsläufig reduziere (im Fall der Experten auf 25% des Universums), könne die tatsächliche Diversifizierung in der Tat höher sein. Dies lasse sich an der effektiven Anzahl der Aktien in einem Index ablesen (bei der die Indexgewichte bereinigt würden, um einen hypothetischen gleichgewichtigen Index zu schaffen). (07.10.2022/ac/a/m)







