Der Krieg in der Ukraine schwäche vorübergehend die europäische Position zu fossilen Brennstoffen, ein Thema, über das bei der letzten COP in Glasgow viel gestritten worden sei. Im Jahr 2022 werde man also Zeuge der Rückkehr öffentlicher Subventionen für fossile Brennstoffe.



In diesem Zusammenhang sei zu befürchten, dass die nationalen Verpflichtungen der Länder mit den höchsten Emissionen (China, USA, Indien, Japan, Europa) trotz der im letzten Jahr eingegangenen wichtigen Zusage, die nationalen Verpflichtungen jedes Jahr und nicht nur alle fünf Jahre zu überprüfen, kaum verbessert würden. Man beachte die positive Dynamik in Australien, die jedoch die Spannungen in wichtigen Emissionsländern wie China verdecke.



Die COP 27 finde in Ägypten statt. Die größte Hoffnung, abgesehen von punktuellen sektoralen oder anderen Initiativen, liege in der Annäherung an die Schwellenländer. So könnte die Ende 2015 in Paris eingegangene Verpflichtung, den am wenigsten entwickelten Ländern einen Fonds in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Verfügung zu stellen, um sie bei der Finanzierung ihrer energie- und umweltpolitischen Umstellung zu unterstützen, bis 2023 endlich erfüllt werden.



Einige Aktien könnten sich besonders gut entwickeln, wie z. B. Darling Ingredients (ISIN US2372661015/ WKN 895117), dessen Geschäftstätigkeit darin bestehe, Abfälle (anorganische Fette, Altöl, Dung) zu sammeln, sie zu verarbeiten und zu Kosmetika, Tierfutter oder Biokraftstoffen zu verwerten. Ein weiteres Unternehmen sei SolarEdge (ISIN US83417M1045/ WKN A14QVM), ein Hersteller von Mikro-Solarwechselrichtern für Photovoltaikmodule für Privathaushalte. Die Experten würden auch weiterhin die Börsengänge von spezialisierten Unternehmen wie Lhyfe (ISIN: FR0014009YQ1 WKN: A3DK4Z, das grünen Wasserstoff herstelle, oder OPDEnergy (ISIN ES0105544003/ WKN A3CPBJ), das Solarstrom produziere, unterstützen. (02.11.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Hitzedome in Kanada im Frühjahr, Rekordhitzewellen in Europa in diesem Sommer, verheerende Überschwemmungen in Pakistan: Das Jahr 2022 verdeutlicht einmal mehr den Klimanotstand, so Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management.Alle Experten würden mit einem absoluten Rekord bei den Treibhausgasemissionen rechnen, sowie einem Anteil fossiler Brennstoffe am Energiemix von immer noch rund 80 Prozent. "Nun haben wir nur noch drei Jahre Zeit, um mit der Umkehrung dieses Trends zu beginnen. Die +1,5°C-Berichte der IEA und des IPCC zeigen das Ausmaß und die Dringlichkeit der Herausforderung. Wir befinden uns bereits heute bei +1,1°C und das für die nächsten 100 Jahre. Das zentrale Szenario, das uns die Experten vorgeben, liegt bei +2,7°C. Es ist noch nicht zu spät für Veränderungen, denn +1,8°C oder +3°C sind ein großer Unterschied", habe Jean-Philippe Desmartin gesagt.