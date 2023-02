Das habe zum einen an den Löhnen gelegen. Nach Angaben von Bell sei die Abschwächung der Lohninflation überraschend gewesen. Sie sei zwar mit fünf Prozent im Geldwert immer noch stark, aber sie habe sich seit Anfang 2022 verlangsamt. "Das könnte als anfänglicher Anstieg nach dem Lockdown interpretiert werden, als die Unternehmen die rund 20 Millionen entlassenen Arbeitnehmer wieder zurückholen wollten", resümiere Bell. So hätten beispielsweise Restaurants und Hotels eine große Nachfrage gehabt. Sie hätten hart um Personal konkurriert und die Löhne kontinuierlich erhöht. Der Arbeitsmarkt sei also immer noch heiß, aber er habe sich abgekühlt.



Unterdessen sei die Inflation zurückgegangen, da die Rohstoffpreise und die Lieferengpässe abgenommen hätten. In diesem Fall müsse die US-Notenbank die Zinssätze weiter anheben, bis sich der Arbeitsmarkt vollständig abgekühlt habe.



Was aber sei mit dem sprunghaften Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der vergangenen Woche? "Lassen Sie uns das in einen Kontext stellen. Wenn wir die Zahl als einen Anstieg der Beschäftigung um 0,3 Prozent beschreiben, klingt sie nicht so beängstigend", so der Chefökonom. Zudem sei der Januar immer ein schwierig einzuschätzender Monat, da er auf einen Monat folge, in dem es selbst an wichtigen Standorten wie Florida sehr kalt sei. Nach Angaben Bells seien saisonale Einflüsse immer heikel.



Wie sei es nun zu den widersprüchlichen Ergebnissen verschiedener Umfragen gekommen? Offenbar würden sich die einzelnen Wirtschaftsbereiche in sehr unterschiedlichem Tempo bewegen: In der produzierenden Industrie hätten Unternehmen beispielsweise damit zu kämpfen, ihre Lagerbestände abzubauen. Auch der Wohnungsbau schwächle, obwohl sich die Bauunternehmen beeilt hätten, ihre Häuser noch vor einem weiteren Preisrückgang fertig zu stellen. In vielen Dienstleistungsbereichen hingegen herrsche Hochkonjunktur. In Anbetracht des Wetters und der Schwierigkeit, die Wirtschaft zu dieser Jahreszeit einzuschätzen, komme es zu widersprüchlichen Signalen.



"Ich bin zuversichtlich, dass die Daten der letzten Woche die US-Wirtschaft nicht genau widerspiegeln. Sie befindet sich nicht im Aufschwung. Aber sie befindet sich auch nicht am Rande einer Rezession", sage der Chefökonom.



Vielmehr sei die FED - nachdem sie das Tempo der Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte pro Sitzung reduziert habe - nicht mehr in der Lage ihre Zinsstraffung zu unterbrechen, geschweige denn zu niedrigeren Zinsen überzugehen. Ob jetzt mit einer Wiederaufnahme des Bärenmarktes bei Anleihen zu rechnen sei, da sei Bell sich nicht so sicher: "Mit weit über einem Prozent erscheinen mir die realen Zinssätze, gemessen an der Rendite inflationsgeschützter Staatsanleihen, sehr großzügig." Zudem habe die FED ihre Absicht die Inflation zu senken, sehr deutlich gemacht. "Und da der Markt ihr glaubt, erscheinen herkömmliche Anleihen recht attraktiv. Sicherlich kein Schnäppchen, aber immer noch okay", sage er ergänzend.



Was Aktien betreffe, so sei Bell nach wie vor der Meinung, dass der Markt einen Margin Squeeze brauche, um die Inflation nachhaltig auf 2 Prozent zu senken. "Dazu ist wahrscheinlich eine Rezession erforderlich. Sie sollte mild und kurz ausfallen, aber das würde den Risikoanlagen immer noch den Wind aus den Segeln nehmen", sage der Chefökonom abschließend. (07.02.2023/ac/a/m)







