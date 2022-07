Wie funktioniert das Copy Trading?

Für die Signalgeber lohnt sich die Transparenz. Sie verdienen nämlich Geld, wenn sie möglichst viele Follower sammeln, die ihre Trades kopieren. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist natürlich eine gute und möglichst nachhaltige Performance an der Börse. Für die Signalgeber rechnen sich gute Trades also doppelt, während die Follower ebenfalls am Erfolg teilhaben.



Welche Kosten sollte man beachten?

Die Gebührenmodelle unterscheiden sich je nach Plattform. Oft wird ein gewisser Spread, also eine Differenz aus Kauf- und Verkaufspreis, berechnet. In anderen Fällen kostet der Kauf oder der Verkauf von Wertpapieren einen gewissen Prozentsatz des Gesamtpreises.



Wie die Kosten genau ausfallen, hängt also vom Broker ab. Wichtig ist deshalb, dass die Struktur möglichst transparent erklärt wird. So weiß man als Anleger von Anfang an, wann Gebühren anfallen und wie diese sich auf die eigenen Renditen auswirken können.



Für wen lohnt sich das Copy Trading?

Wer keine Lust hat, sich mit einer genauen Analyse der Kurse oder mit den Aktien des Tages zu beschäftigen, findet beim Copy Trading einen leichten Einstieg an die Börse. Selbst für Nicht-Experten ist es auf diese Weise nämlich ganz einfach, mehr über verschiedene Finanzprodukte zu erfahren. Zudem kann man sich mit anderen Nutzern austauschen und den Handel erst einmal ganz ohne Risiko über ein Demokonto ausprobieren. Bei der Auswahl des Signalgebers ist jedoch Vorsicht geboten. Alte Erfolge bedeuten an der Börse nicht unbedingt auch Erfolge in der Zukunft. (08.07.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Investieren an der Börse - das ist in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer wichtiger geworden. Ein Grund dafür sind neue Formen, die das Trading auch für Einsteiger möglichst leicht machen sollen. Besonders wichtig in diesem Bereich ist das sogenannte Copy Trading. Worum es dabei geht und wie man davon profitieren kann, erklären wir in diesem Artikel.Zunächst einmal benötigt man natürlich einen Broker, bei dem Copy Trading Teil des Portfolios ist. Wer beim trading online AvaTrade nutzt, findet dort zum Beispiel die entsprechenden Möglichkeiten. Dort lassen sich die Portfolios von anderen Tradern oder nur bestimmte Trades einfach kopieren. Kurz gesagt muss man sich als Anleger also nicht mehr selbst mit der genauen Analyse von Charts oder der Suche nach anderen Informationen auseinandersetzen.Zunächst einmal sollte man sich damit vertraut machen, wie das Copy Trading eigentlich abläuft. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das eine sehr umfangreiche Beschreibung veröffentlicht, die allerdings ein wenig technisch ist. Das Grundprinzip ist allerdings recht simpel: Ein Investor bietet über eine Plattform einen Einblick in das eigene Portfolio sowie in seine Trades an der Börse. Damit wird er zum Signalgeber. Andere Nutzer der Plattform können diese Trades dann kopieren und somit die gleichen Renditen erzielen.