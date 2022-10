Die privaten Haushalte hätten mit den voraussichtlichen Hilfen auch nicht wirklich mehr Geld in der Tasche, das sie inflationstreibend ausgeben könnten, sondern im Wesentlichen werde die Energierechnung nicht mehr ganz so hoch ausfallen (aber immer noch höher als 2021). Den Steuersenkungen in Großbritannien, die zudem die wohlhabende Bevölkerungsschicht bevorzugt hätten, hätten derlei Wirkungen nicht nachgesagt werden können, sie hätten vor allem für mehr Nachfrage, aber nicht für mehr Angebot gesorgt.



Könnte die Pensionsfondsindustrie in Europa und den USA durch den Renditeanstieg in vergleichbarer Weise unter Druck geraten? Zunächst sei festzustellen, dass der Renditeanstieg in Großbritannien von der Ankündigung der Steuersenkungen (23. September) bis zu seinem vorläufigen Höhepunkt am 12. Oktober deutlich höher ausgefallen sei als in der Eurozone: Ein Anstieg von 109 BP bei 30-jährigen Gilts versus 60 BP bei 30-jährigen Bunds. In den USA habe der Anstieg bei den vergleichbaren T-Notes in diesem Zeitraum sogar nur bei 25 BP gelegen. Allerdings stelle die Investmentbank J.P. Morgan fest, dass die niederländischen Pensionsfonds bei einem mit Großbritannien vergleichbaren Renditeanstieg auch vor Herausforderungen stünden.



Gleichzeitig sei positiv zu vermerken, dass der Verschuldungsgrad bei den niederländischen Pensionsfonds eher geringer ausfalle und das Exposure gegenüber den ultra-langfristigen Anleihen weniger ausgeprägt sei als bei den britischen Institutionen. Für die Pensionsfonds in der Eurozone lasse sich feststellen, dass die Zinsreagibilität (Bewertungsverluste im Fall eines Anstiegs der Renditen um 100 Basispunkte) im Verhältnis zu den Gesamtassets der Pensionsindustrie in der Eurozone deutlich geringer sei als in Großbritannien. Hilfreich sei derzeit auch, dass das Clearing der Derivatepositionen weniger zentralisiert als im Vereinigten Königreich sei, sodass bei Kursverlusten die Liquidierung von Sicherheiten nicht in dem gleichen Maße notwendig sei.



Für die USA, wo die Datenlage deutlich besser als für die Pensionsfonds der Eurozone sei, könne mit etwas mehr Zutrauen Entwarnung gegeben werden. Hier liege die Duration der Verbindlichkeiten (je höher die Duration, desto stärker der Kursverlust bei einem etwaigen Renditeanstieg) bei nur zwölf Jahren und damit deutlich niedriger als in Großbritannien mit 20 Jahren. Gleichzeitig seien die britischen Pensionsfonds mit dem zwei- bis vierfachen Hebel stärker verschuldet als die US-Counterparts.



Zudem seien britische Pensionsfonds auch besonders stark gegenüber dem Markt für Gilts exponiert, von denen 30% auf ihren Büchern lägen. Die vergleichbare Zahl in den USA sei 2%, da vor allem Unternehmensanleihen und auch ausländische Titel gehalten würden. J.P. Morgan schließe zwar nicht aus, dass es einzelne US-Pensionsfonds gebe, die in Probleme geraten könnten, sehe aber hiervon keine systemischen Probleme ausgehen.



Da der Zinsanstieg in den USA und der Eurozone vermutlich nicht vorbei sei, sei das Risiko für Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger noch nicht gebannt. Allerdings dürfte der Warnschuss aus Großbritannien dafür sorgen, dass die betroffenen Institute in den USA und der Eurozone die Zeit nutzen würden, um ihre Portfolien resilienter aufzustellen.



Die Gefahr sei, dass der Anstieg der langfristigen Renditen deutlich höher ausfalle, als die meisten Marktteilnehmer dies erwarten würden. Das wäre etwa dann der Fall, wenn die Teuerungsrate sich auch im kommenden Jahr nicht beruhige bzw. die Preise stärker mit dem Markt fliegen würden als erwartet, um es mit den Worten von Obelix auszudrücken. (27.10.2022/ac/a/m)





