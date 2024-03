Entgegen der an der Wallstreet vorherrschenden These von der "sanften Landung" seien die Umsätze vieler globaler Marktführer im vierten Quartal im Jahresvergleich tatsächlich gesunken: Darunter bei 3M (-1,8 Prozent), UPS (-7,8 Prozent), Kraft-Heinz (ISIN US5007541064 / WKN A14TU4) (-7,1 Prozent), Exxon Mobil (-12,3 Prozent), Thermo Fisher (-4,9 Prozent), Home Depot (-2,9 Prozent), Cisco (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) (-5,9 Prozent), Texas Instruments (-12,7 Prozent). Mit anderen Worten: Europa, das Vereinigte Königreich, Japan und China würden sich bereits in oder am Rande einer Rezession befinden. Nach der von den Experten als "rollende Rezession" bezeichneten Entwicklung der letzten Jahre sei es unwahrscheinlich, dass sich der wirtschaftliche Rückgang unkontrolliert ausweite, denn sowohl in den USA als auch im Rest der Welt sei ein Großteil des Schadens bereits angerichtet worden.



Wenn der von den Experten erwartete Verlust der Preissetzungsmacht Druck auf die Gewinnmargen der Unternehmen ausübe, könne dies den Entscheidungsprozess des Managements verzögern, aber auch das Gefühl hinsichtlich der strategischen Dringlichkeit des Einsatzes innovativer Technologien wie Künstliche Intelligenz verstärken. Rund 30 Jahre nachdem America Online (AOL) 1993 erstmals seinen eigenen E-Mail-Dienst mit dem Internet verbunden und damit einen der wichtigsten "Aha-Momente" der Technologiegeschichte ausgelöst habe, habe ChatGPT die Fantasie von Verbrauchern, Unternehmen und Finanzmärkten beflügelt.



Aus der Sicht von Unternehmen und Investoren stünden Manager nun vor einer Reihe wichtiger Entscheidungen. Nach Analysen der Experten müssten sie den Wettbewerb zwischen Cloud-Anbietern und kapitalmarktfinanzierten KI-Unternehmen bewerten, Arbeitsabläufe detailliert abbilden und Daten aus verteilten Abteilungen finden und integrieren - allesamt zeitaufwändige Aufgaben, bevor sie KI strategisch und effektiv einsetzen könnten.



Dass Unternehmen jetzt verstärkt auf KI und Robotik setzen würden, zeige sich vor allem an dem Unternehmen, das ihre Chips baue: NVIDIA. Die Einführung von ChatGPT im November 2022 habe NVIDIA mehrere Quartale beispiellosen Wachstums beschert, da sich Cloud-Service-Provider, andere Internetunternehmen und finanzkräftige Start-ups darum gerissen hätten, NVIDIA-Hardware zu kaufen und KI-Modelle zu trainieren - und dabei wahrscheinlich GPUs doppelt und dreifach bestellt hätten.



Heute erwarte NVIDIA eine sequenzielle Verlangsamung des Wachstums. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes sei die Vorlaufzeit für Grafikprozessoren des Unternehmens von acht bis elf Monaten auf drei bis vier Monate gesunken, was darauf hindeute, dass das Angebot im Verhältnis zur Nachfrage steige. Dies zeige, dass die Unternehmen, die unter den globalen Entwicklungen unter Druck geraten seien, in der KI eine Chance sehen würden, die Rückschläge der letzten Jahre auszugleichen.



Sobald die Wirtschaftskrise überwunden sei, dürfte die KI weiter an Fahrt gewinnen und andere Technologien wie Robotik, Energiespeicherung, Blockchain und multimikrobielle Sequenzierung mit sich ziehen, wodurch Konvergenzen entstünden, die nach Ansicht der Experten nicht zu exponentiellem, sondern zu superexponentiellem Wachstum führen würden, d. h. zu rasanten Wachstumsraten, die sich mit der Zeit beschleunigen würden.



In "Big Ideas 2024" hätten die Experten die wahrscheinlichen Auswirkungen dieser Konvergenzen auf die einzelnen Technologieplattformen und auf das globale Wirtschaftswachstum bis 2030 detailliert beschrieben. Im Ergebnis werde sich das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wahrscheinlich nicht von durchschnittlich drei Prozent im vergangenen Jahrhundert auf die Konsenserwartung von 2,6 Prozent verlangsamen, sondern auf sechs bis acht Prozent und mehr beschleunigen - eine Erwartung, die die Experten in keiner anderen Wirtschaftsprognose gefunden hätten.



Wenn sich die vierzehn wichtigsten Technologiefelder in den nächsten sieben Jahren so entwickeln würden, wie es die Forschungsergebnisse der Experten nahelegen würden, dürfte die mit ihnen verbundene Marktkapitalisierung jährlich um rund 40 Prozent steigen, von heute 15 bis 20 Billionen US-Dollar auf 220 Billionen US-Dollar im Jahr 2030. Innovation löst offensichtlich Probleme, und davon werden wir auch 2024 nicht zu wenige haben, so die Experten von ARK Invest Europe. (26.03.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die restriktive US-Geldpolitik mit Zinserhöhungsschritten bis zuletzt 5,5 Prozent im Juli 2023 hielt das Finanzsystem lange in einer Art Schockstarre, so die Experten von ARK Invest Europe.Laut Cathie Wood, CEO und CIO von ARK Investment Management, sei dieses Vorgehen ein historischer Fehler gewesen und eine Kehrtwende sei ihr zufolge unabdingbar. Warum dies ein Segen für den Aktienmarkt sein werde, der insbesondere für innovationsgetriebene Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt komme, erkläre sie in ihrem jüngsten Kommentar.Bis Juli 2023 habe die FED das Finanzsystem ein Jahr lang in Schockstarre gehalten und die Leitzinsen in 24 Schritten von 0,25 auf 5,5 Prozent erhöht. Dies habe den Preisschock gestoppt, der durch Lieferengpässe und Rohstoffpreise infolge der Covid-Maßnahmen und des Ukrainekrieges ausgelöst worden sei. Die Inflation sei erfolgreich zurückgegangen. Im Nachhinein zeige sich jedoch, dass die Zinserhöhungen in diesem Ausmaß ein Fehler gewesen seien.Die restriktive Geldpolitik der FED habe zu deflationären Tendenzen geführt, wie man sie seit der großen Finanzkrise 2008 nicht mehr gesehen habe. Heute befinde sich der Bloomberg Rohstoffindex auf einem ähnlichen Niveau wie Anfang der 1980er Jahre. Das deute darauf hin, dass die Inflationsängste der FED übertrieben seien. Vielmehr sei das Problem heute eher Deflation, ein allgemeiner Preisverfall.Nachdem Unternehmen während der Engpässe in den Lieferketten in den Jahren 2021 und 2022 ihre Gewinne durch höhere Preise gesteigert hätten, seien sie mit dieser Gewinnpolitik an Grenzen gestoßen. Sie würden allmählich ihre Preissetzungsmacht verlieren, was sich negativ auf die Gewinnmargen auswirke. Laut Bloomberg sei die Bruttogewinnmarge der S&P 500 -Unternehmen kontinuierlich von 34,8 Prozent in den letzten fünf Jahren hin zu 33,5 Prozent im vierten Quartal 2023 gesunken.Dieser Trend werde sich fortsetzen, solange die FED ihre Zinsen nicht senke und die Unternehmen künstliche Intelligenz in ihren Unternehmen proaktiv nutzen würden. Bis dahin würden die Unternehmen Personal abbauen, um die negativen Auswirkungen auf die Gewinne zu begrenzen. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn gerade noch hätten sie den durch die COVID-Maßnahmen verursachten Arbeitskräftemangel auszugleichen versucht und mühevoll neue Mitarbeiter angeheuert.