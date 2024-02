Quelle: Pixabay

Was bedeutet (RTP) Return To Player?

Wie berechnet man den Return to Player?

Sie müssten kurz gesagt den Gesamtbetrag, den die Spieler bei einem bestimmten Spiel gewonnen (oder zurückerhalten) haben, durch den Gesamtbetrag der Einsätze derselben Spieler dividieren. Diese Zahl wird aber nicht auf der Grundlage des Verlaufs eines bestimmten Spiels berechnet. Er wird vielmehr von Computeralgorithmen nachgebildet, die in einem kurzen Zeitraum Hunderte oder Tausende von Runden drehen oder spielen. Auf diese Weise wird die genaueste Messung erzielt, die gleichzeitig die Erfahrungen unzähliger Casinospieler widerspiegelt.



RTP: Komplizierte Mathematik im Hintergrund

Die Berechnung des RTP für einen Spielautomaten ist ein komplizierter Prozess; je komplizierter das Spiel, desto schwieriger wird es. Bei vielen Funktionen und einer großen Anzahl von Gewinnlinien müssen die Entwickler von Spielautomaten alles so ausrechnen, dass das Spiel am Ende genau den erwarteten Prozentsatz bringt.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spielautomaten immer so programmiert sind, dass sie den richtigen Prozentsatz des gesamten Geldes zurückgeben, das über eine hohe Anzahl von Drehungen eingesetzt wird. Der RTP-Wert der Spielautomaten kann variieren. Letztendlich gibt ein Spielautomat mit einem RTP von 98 % jedoch 98 % des gesamten Geldes zurück, das bei einer unendlichen Anzahl von Spins eingesetzt wird.



Die Renditeprozentsätze einiger Casinospiele sind jedoch etwas schwieriger zu berechnen. Bei den Tischspielen wie Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker, Video Poker und Craps hängt der RTP von den Einsätzen oder Wettstrategien der Spieler ab. Beim Blackjack spielen z. B. viele Fähigkeiten eine Rolle. Ungeübte Spieler, die mit einem höheren Einsatz einen Treffer landen, können ihre eigene Gewinnquote senken. Im Folgenden finden Sie die besten RTP-Prozentsätze für Casinospiele.



Online-Spielautomaten: 93% - 99%

Europäisches Roulette: 97,30%

Amerikanisches Roulette: 94.74%

Klassischer Blackjack: 99,40%



Wir hoffen, dass Sie einen ersten Überblick darüber erhalten haben, was ein RPT-Wert beim Glücksspiel ist und wie dieser berechnet wird. Vielleicht lassen Sie sich davon ja sogar bei Ihrem nächsten Einsatz beeinflussen. (26.02.2024/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die Bedeutung des RTP im Casino ist der durchschnittliche Geldbetrag, den Online-Slots oder Casino-Spiele über einen langen Zeitraum an den Spieler zurückzahlen (oder zurückgeben). Angezeigt als Prozentsatz, ist die Bedeutung des Casino-RTP das Gegenteil des Hausvorteils, der den mathematischen Vorteil eines Casinospiels symbolisiert.Auch wenn der Prozentsatz der Gewinnausschüttung an den Spieler nicht der genaueste Maßstab ist, so ist er doch ein hervorragender Anhaltspunkt dafür, wie viel Geld ein Spiel auszahlen wird. Auch mit einem Spiel mit einem niedrigeren RTP können Spieler immer noch jede Menge Spaß haben und sich potenzielle Gewinne sichern, aber Ihr Guthaben reicht möglicherweise länger, wenn Sie Casino-Slots, z.B. durch aktuelle Lapalingo Erfahrungen , mit dem höchsten Prozentsatz der Gewinnausschüttung an den Spieler spielen.