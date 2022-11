Folglich seien die Aussichten für das vierte Quartal nach unten korrigiert worden. Für das zweite Quartal nächsten Jahres lägen die Gewinnerwartungen erstmals im negativen Bereich. Demgegenüber habe die Berichtsaison in Europa gut begonnen. Der Stoxx 600 habe ein Umsatzwachstum von 25 Prozent notiert, abzüglich des Währungseffektes von fünf Prozent liege er allerdings nur bei 20 Prozent - bei ebenfalls fallenden Margen. Auch bei den europäischen Unternehmen hätten weniger als 60 Prozent die Erwartungen übertroffen - weshalb auch in Europa für das kommende Jahr negative Wachstumszahlen erwartet würden.



Die Inflationsdaten würden auch positiv auf den Rentenmarkt wirken - mit einem attraktiven Renditeniveau und immer mehr Kaufsignalen. Da die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen bereits unter 4 Prozent gefallen sei, liege der Renditehöhepunkt (mit 4,3%) wahrscheinlich bereits hinter uns. Die Experten würden sich in ihrer seit Wochen anhaltenden bullishen Haltung bestärkt sehen.



Da Renten die strategisch attraktivste Anlageklasse bleiben würden, würden die Experten eine Erhöhung der Rentenquote als empfehlenswert erachten und sich der Euphorie an den Aktienmärkten derzeit nicht anschließen. Da der konjunkturelle Abschwung in vollem Gang sei und die Notenbanken noch nicht am Ende der Zinserhöhungen angelangt seien, würden die hohen Geldmarktzinsen weiter bremsen und die konjunkturellen Bremsspuren erst Anfang nächsten Jahres sichtbar werden.



Da Aktienmärkte dem Trend folgen würden, würden die Experten denken, dass es auch in den nächsten Quartalen schwierig werden dürfte, und bullishe Aktienhaltung als zu verfrüht erachten. Vielmehr würden sie die aktuelle Euphorie-Phase nutzen, um sich defensiver zu positionieren, und die Aktienquote abbauen. (15.11.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangenen US-Inflationszahlen sorgten bei den Marktteilnehmern für eine freudige Überraschung und bescherten den Aktien- und Rentenmärkten eine wahre Erleichterungsrally, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Nach 8,2 Prozent im Vormonat und erwarteten 7,9 Prozent, hätten die Oktoberdaten mit 7,7 Prozent überrascht. Infolgedessen hätten sich die Aktienmärkte deutlich von ihren Tiefständen erholt. Zyklische Regionen und Indices, in denen traditionelle Aktien stärker vertreten seien, seien dabei die Outperformer gewesen - so zum Beispiel der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) , Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814).