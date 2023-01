Doch eine Trendwende und eine grundsätzliche Entwarnung würden diese Signale der "Aufhellung" nicht geben. Dies zeige u.a. die immer noch inverse Zinsstruktur in den USA. Die Renditen der 10-jährigen Treasuries seien niedriger als die Fed Funds Rate. Die Differenz liege gegenwärtig bei -0,87%. Ein Investor in langlaufenden Anleihen erziele ein negatives Einkommen, insbesondere wenn er davon noch die Inflationsrate von 6,5% abziehe.



Bei einer inversen Struktur würden Anleger in absehbarer Zeit sinkende Geld- marktzinsen durch eine Lockerung der Geldmarktpolitik der Zentralbank erwarten. Eine Lockerung würde ausgelöst durch eine sinkende Inflationsrate und eine Eintrübung der Konjunktur.



Doch die Inflationsraten seien beiderseits des Atlantiks noch immer viel zu hoch und dürften allenfalls nur langsam sinken. Um sie auf ein "normales" Niveau zurückzuführen, bedürfe es noch weiterer restriktiver Maßnahmen, bzw. Leitzinserhöhungen. Und gegen eine sonderliche Eintrübung der Konjunktur spreche gegenwärtig die "Aufhellung". Die Notenbanken würden durch die Höhe der Staatsverschuldung in einer Zwickmühle stecken. Zinserhöhungen könnten zwar die Inflationsrate senken, aber auch zu einer Destabilisierung der Staatsfinanzen führen. In den USA habe die Staatsverschuldung inzwischen die Marke von USD 32 Billionen (engl. trillion = 1012) erreicht. Der immerzu wachsende Trend mahne schon längst zur Vorsicht:



Gold sei eine langfristig bewährte Anlagealternative. (Ausgabe vom 29.01.2023) (30.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das reale BIP in den USA ist im 4. Quartal 2022 um 1,0% gegenüber dem 4. Quartal 2021 gestiegen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Finanzmärkte seien bis vor kurzem davon ausgegangen, dass eine Rezession bevorstehe. In China belaste die Null-Covid-Strategie die Konjunktur aufgrund einer Infektionswelle kurzfristig, doch dürfte die Regierung der Wirtschaft bald wieder Impulse geben.