Ein Umfeld mit höheren Zinsen - vorausgesetzt, die Zinsen würden nicht auf ein Niveau steigen, das zu einem erheblichen Anstieg der Ausfallraten und notleidenden Kredite führe - sei für Banken und Lebensversicherungsunternehmen hilfreich. Die Einlagenkosten für Banken seien nicht so schnell gestiegen, wie es die Leitzinsen vermuten lassen würden. Das werde sich in höheren Nettozinsmargen widerspiegeln. Dieses Phänomen sei nicht nur im Vereinigten Königreich zu finden, es sei größtenteils ein Nebenprodukt des enormen Anstiegs der Einlagen in der Wirtschaft nach den Steuerpaketen im Zusammenhang mit Corona. Die Banken hätten es nicht eilig, um Einlagen zu konkurrieren. Dies führe zu höheren Zinsen für Hypotheken, Unternehmenskredite und andere Bankprodukte, während die Finanzierungskosten nicht so schnell steigen würden, was eben zu den erwähnten höheren Nettozinsmargen für Banken führe. Die notleidenden Kredite würden bislang gut unter Kontrolle bleiben, und nach Gesprächen mit den Managementteams der Banken würden die Experten davon ausgehen, dass diese nicht dramatisch zunehmen würden. Dies decke sich mit den eigenen Prognosen der Banken. Auch wenn sich diese Prognosen als optimistisch herausstellen sollten, seien die Experten als Kreditinvestoren von der sehr hohen Kapitalisierung britischer Banken beruhigt.



Bei den Lebensversicherern würden höhere Zinssätze das Wiederanlagerisiko verringern, das sie auf der Aktivseite ihrer Bilanz tragen würden. Darüber hinaus seien Produkte mit Kapitalgarantien günstiger in der Ausgabe, wenn die Zinsen höher seien. Schließlich seien die Solvency-II-Quoten und andere Kapitalisierungskennzahlen für diese Unternehmen positiv mit höheren Zinssätzen korreliert.



Mit Blick auf die Währungsabwertung würden die Unternehmen verlieren, die nicht abgesicherte Schulden in Fremdwährungen und/oder Fremdwährungseinlagen ohne Pass-Through-Bestimmungen oder geringe Preissetzungsmacht hätten. Britische Emittenten von Hochzinsanleihen würden manchmal Schuldtitel in Euro (sehr wenige in Dollar) begeben. Das Verständnis der Experten sei, dass dies zum größten Teil entweder durch Derivate oder durch Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerte in Euro abgesichert sei. Während das Pfund seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar um 20,30% gefallen sei, sei der Euro im gleichen Zeitraum um 15,50% gefallen, sodass die Auswirkungen, falls es sie geben sollte, relativ gering sein dürften.



Unternehmen mit geringer Preissetzungsmacht, bei denen die Kosten auf Fremdwährungen, die Umsätze jedoch auf Pfund lauten würden, seien hauptsächlich im Einzelhandel tätig. Diesen Sektor würden die Experten jedoch nicht nur aus Währungsgründen meiden. Andererseits könnten im Vereinigten Königreich ansässige globale Unternehmen mit Vermögenswerten in Fremdwährungen deren Wert steigen sehen. Vieles werde mit Hedging und Bilanzierung zu tun haben, aber es sei durchaus möglich, dass sich die Kapitalisierung einiger dieser Unternehmen dadurch verbessere. Dies sei einer der Gründe, warum der FTSE 100 angesichts des hohen Gewichts, das globale Unternehmen im Index hätten, in diesem Jahr eine Outperformance erzielt habe.



Die größten Auswirkungen in den letzten beiden Handelstagen hätten verständlicherweise die Devisen- und Zinsmärkte gehabt. Die Experten würden glauben, dass ein Großteil der negativen Reaktion nicht unbedingt mit den angekündigten konkreten Maßnahmen zusammenhängen müsse, sondern eher mit der Unklarheit, wie diese finanziert werden sollten. Dies könnte in den kommenden Wochen angegangen werden. Zweifellos würden einige Unternehmen aufgrund einer schwächeren Währung und höherer Zinsen schlechter gestellt sein, aber eine sorgfältige Bottom-up-Analyse sei sehr wichtig. Globale Unternehmen in einer offenen Wirtschaft, von denen einige tatsächlich durch höhere Zinsen gehebelt würden, könnten tatsächlich gut abschneiden. (28.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem "Mini-Budget" des britischen Finanzministers Kwasi Kwarteng vom Freitag und seinen anschließenden Kommentaren gegenüber den Medien am Wochenende haben wir katastrophale Bewegungen sowohl beim Pfund als auch bei den britischen Staatsanleihen gesehen, so Felipe Villarroel, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management, dem in London und New York ansässige Fixed Income-Manager und Boutique von Vontobel.Obwohl einige der angekündigten Maßnahmen erwartet worden seien und wachstumsfördernd wirken würden, habe es doch mehr fiskalische Anreize als erwartet gegeben (im Streit mit der Geldpolitik der Bank of England) und die Marktteilnehmer seien letztendlich mit einigen Fragen darüber zurückgeblieben, wie der Finanzierungsteil der Gleichung funktionieren werde.Ohne auf die Details der Ankündigungen einzugehen, denke Felipe Villarroel, dass es sich lohne zu analysieren, welche Teile der britischen Wirtschaft betroffen sein könnten, wenn sich diese aktuellen Trends am Markt fortsetzen würden. Die Experten würden jedoch betonen, dass sich diese Trends relativ schnell zumindest teilweise umkehren könnten, wenn die Regierung einen klareren Weg zur Lösung der oben genannten Finanzierungsprobleme vorgeben würde.