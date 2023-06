Paris (www.aktiencheck.de) - Darauf hatte die Wall Street lange gewartet: Nach mittlerweile zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen lässt die Federal Reserve ihren Leitzins erstmals unangetastet, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dow Jones vs. S&P 500 und NASDAQMit dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und dem NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten die beiden anderen führenden US-Indices hingegen im Plus geschlossen. Ein wahrscheinlicher Grund: Der Dow Jones sei ein preisgewichteter Index, wodurch höher bewertete Aktien einen größeren Einfluss auf die Indexbewegungen hätten. Der größte Teil des Verlustes sei auf die UnitedHealth Group zurückgegangen. Die mit rund 460 Dollar teuerste - und mit Abstand am höchsten gewichtete - Aktie des Dow Jones habe allein am Mittwoch knapp 7 Prozent verloren und den Blue-Chip-Index nach unten gezogen. Im Gegensatz zum Dow Jones seien der NASDAQ und der S&P 500 kapitalisierungsgewichtet, hier hätten also die wertvollsten Indexmitglieder den größten Einfluss auf die Kursentwicklung. (19.06.2023/ac/a/m)